gomobile #stayhome

Mediul de afaceri din România, indiferent de domeniul de activitate sau ramura de industrie, a resimțit din plin efectele noii pandemii. Astfel, anumite companii și-au suspendat activitatea integral în timp ce altele se află in situația de a implementa noi procese interne și modalități de lucru la distanță pentru angajați, ținând cont de regulile de izolare instaurate prin ordonanțele militare emise.

Implementarea unui program de lucru la distanță sau “Work From Home” presupune cumulul mai multor elemente, cum ar fi: procese digitalizate, tool-uri care să faciliteze administrarea centralizată și securizarea datelor companiei, precum și dispozitive prin intermediul cărora angajații iși desfașoară activitatea.

Având în vedere aceste aspecte, compania certSIGN vine în întampinarea mediului de afaceri, prin punerea la dispoziție a unei soluții integrate în parteneriat cu Samsung România, care facilitează implementarea programelor de lucru la distanță.

În dezvoltarea acestei soluții integrate, experții în tehnologie certSIGN au avut în vedere mai multe elemente principale:

Posibilitatea utilizării de dispozitive mobile deținute de companie, precum și ale celor deținute de angajați, prin implementarea programelor BYOD (Bring Your Own Device);

Asigurarea unui mecanism automatizat de înrolare și configurare automată a acestor dipozitive;

Asigurarea nivelului de securitate solicitat pentru protecția datelor accesate de la distanță, fie că vorbim de protecția datelor în tranzit sau stocate la nivelul dispozitivului mobil;

Instalarea de aplicații de lucru colaborativ, VPN și configurarea acestora;

Posibilitatea configurării accesului la aplicații de tip ERP, CRM, document management sau sales force;

Posibilitatea semnării electronice cu valoare legală atât pentru documente interne cât și în raport cu partenerii de afaceri;

Comunicații voce și chat securizat la nivel de companie, pentru luarea de decizii rapide și eficiente.

Digitalizarea proceselor prin prisma implementării unui program Work From Home se poate realiza utilizând soluțiile web de semnare și fluxuri de semnare electronică la distanță funizate de certSIGN. Astfel, semnarea documentelor rezultate în urma finalizarii unor procese, se poate realiza utilizând orice tip de dispozitiv deținut de utilizator, smartphone, tabletă, laptop sau PC. Recomandarea certSIGN este de a utiliza dispozitive mobile Samsung Galaxy S20, Note 10, S10 sau tablete Samsung Galaxy Tab S6 cât și dispozitive rigidizate Samsung, XCover Pro, XCover 4s sau variantele de tablete rigidizate TabActive Pro, deoarece toate aceste dispozitive suportă nativ tehnologiile Samsung DEX. Sub această forma utilizatorul dispune de funcționalități 2 in 1 de dispozitiv mobil și laptop în același timp, fapt ce conferă o rata mare de adopție dar și reducere substanțială de costuri.

În vederea acoperirii cerințelor de administrare dispozitive, certSIGN a integrat în acest concept tehnologii Samsung precum Samsung Knox Manage, soluție ce dispune de o sfera largă de funcționalități de configurare, securizare și adminstrare, Samsung Knox Configure pe zona de personalizare dispozitive și nu în ultimul rând Samsung Knox Platform for Enterprise pentru izolarea datelor și protecția lor atât timp cât sunt stocate la nivelul dispozitivului mobil.

certSIGN în parteneriat cu Samsung România au lansat o inițiativa “IT antidot / vaccine for COVID-19 challenges” în sensul susținerii companiilor interesate prin oferirea accessului gratuit la soluțiile menționate, celor care se înscriu în perioada 28.04 - 29.05.2020. Mai multe informații la: certsign.ro/gomobile