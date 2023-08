Mario, celebrul personaj Nintendo, rămâne fără voce. Charles Martinet renunță la acest rol după 27 de ani

Charles Martinet, vocea din spatele celebrului personaj al lui Nintendo, Mario, urmează să renunțe la acest rol, a anunțat gigantul de jocuri. Actorul i-a exprimat vocea instalatorului italian în jocurile video din 1996 încoace, începând cu Super Mario 64, informează BBC.

Cu toate acestea, el nu a interpretat și vocea personajului titular în filmul din acest an. Rolul i-a revenit lui Chris Pratt.

Nintendo a anunțat știrea pe X, spunând că a fost o „onoare” să lucreze cu Martinet, 67 de ani.

Martinet va continua să colaboreze cu Nintendo ca „ambasador Mario” și pare mulțumit de noul său rol.

Cel mai recent joc cu eroul italian, Super Mario Bros. Wonder, a fost anunțat la începutul acestui an, iar trailerul a provocat speculații din partea unor fani, care spuneau că Martinet a fost înlocuit.

Declarația Nintendo de luni precizează că acesta „se va retrage de la înregistrarea vocilor personajelor pentru jocurile noastre, dar va continua să călătorească prin lume împărtășind bucuria lui Mario și interacționând cu voi toți!"

„A fost o onoare să lucrăm cu Charles pentru a-l aduce la viață pe Mario atât de mulți ani și vrem să-i mulțumim și să-l sărbătorim. Vă rugăm să fiți cu ochii pe un mesaj video special de la Shigeru Miyamoto (creatorul lui Mario) și Charles însuși, pe care îl vom posta la o dată viitoare”, se mai spune în comunicatul companiei.

Martinet a fost vocea Mario din 1996, fiind prezent în mai multe jocuri, cum ar fi seria Mario Kart și Mario Party.

Deși Martinet a devenit sinonim cu Mario, celebrul actor de la Hollywood Pratt a fost cel care a exprimat vocea faimosului meseriaș în filmul de mare succes din 2023, Martinet punând voci pentru Giuseppe și tatăl lui Mario.

Pe lângă Mario, Martinet a oferit și vocile altor personaje din seria Mario, inclusiv fratele lui Mario, Luigi, rivalii Wario și Waluigi, precum și versiunile pentru copii ale personajelor.

2023 a fost un an mare pentru seria Mario, filmul Mario a câștigat peste 1 miliard de dolari la box office și lansările ulterioare urmează să ajungă pe Switch, cu Super Mario Bros. Wonder și un remake al Super Mario RPG, care urmează să fie lansat mai târziu în acest an.

Editor : M.I.