Bărbații care au scos puii de urs din bârlog și i-au aruncat în zăpadă, identificați și audiați. Nu se știe încă soarta ursuleților

Imaginile revoltătoare publicate joi seara pe rețelele sociale în care mai multe persoane scot patru pui de urs din bârlogul lor și-i lasă în zăpadă ar fi fost filmate într-un ocol silvic privat din Harghita. Acesta era exploatat de o firmă din Bicaz. Bărbații care apar în imagini au fost identificați și se află la audieri.

Polițiștii de la IPJ Neamț i-au identificat pe bărbați și fac primele audieri. Aceștia încearcă să afle ce s-a întâmplat cu cei patru pui de urs care au fost scoși din bârlog.

Imaginile au fost puse la dispoziția autorităților de presa locală și de asociația pentru protecția animalelor Casa lui Patrocle - Animal Rescue.

„Am fost contactată de IPJ Neamț. Am pus la dispoziția lor toate infromațiile. Mi s-a spus că sunt deja la audieri și fac tot posibilul să afle ce s-a întâmplat cu puii, care este soarta lor. Sunt mai multe ipoteze. Am primit zeci de mesaje în care multe persoane mi-au spus că există un trafic real de pui de urs către piața din Rusia, dar nu putem verifica încă. Fondul forestier ar fi în Harghita. Bărbații sunt din Neamț. Din ce am înțeles toți au fost identificați și duși la audieri la Piatra Neamț”, a declarat la Digi24 reprezentanta ONG-lui Casa lui Patrocle.

Biologul Adrian Bîlbă a declarat la Digi24 că o variantă pentru care puii de urs au fost scoși din bârlogul lor și separați de ursoaică ar fi pentru a o descuraja să se mai întoarcă în zona unde are loc exploatarea forestieră.

