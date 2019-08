Luna Neagră. Vineri, pe cerul României, se poate observa un fenomen astronomic deosebit

În 30 august 2019, se produce pentru a doua oră în cadrul aceleiaşi luni calendaristice faza de - Lună Nouă, cea anterioară producându-se în 1 august (din această zi, Luna începe să crească). De de obicei o fază lunară se produce o singură dată, într-o lună calendaristică.



Acest fenomen astronomic mai rar, este denumit Lună Neagră (denumită uneori în engleză "Dark Moon" - sau "Lilith", adică "Lună întunecată" sau "Lună neagră"). Anticii asociau termenul de Lună Neagră perioadei de Lună Nouă. Prima fază a Lunii, când aceasta este invizibilă cu ochiul liber, este numită popular de români: Lună Tânără, Lună în Două Coarne şi Crai Nou.



Luna este singurul satelit natural al planetei Pământ şi nu are lumină proprie, ci doar o reflectă pe cea primită de la Soare. Din cauza unghiului sub care vedem regiunea selenară iluminată de Soare, vedem cum Luna prezintă diferite faze (faze însemnând procente diferite de iluminare a discului Lunii). În faza de Lună Nouă, procentul din emisfera lunară iluminată de Soare este 0.



Există mai multe modalităţi de calculare a producerii evenimentului numit Lună Neagră, respectiv: a treia fază de Lună Nouă dintr-un sezon (3 luni) în care există patru astfel de faze Lunare; a doua fază de Lună Nouă dintr-o lună în care se produc două astfel de faze; faza de Lună Nouă în luna în care nu se produce faza de Lună Plină, potrivit www.timeanddate.com, citat de Agerpres.



Fazele Lunii se repetă la 29,5 zile, această perioadă numindu-se "perioada sinodică" sau "lunaţie". Astronomii au şi "vârsta Lunii", care reprezintă numărul de zile scurse de când s-a produs faza de Lună Nouă. Astfel, cea mai înaintată vârstă a Lunii este de 29,5 zile. În momentul în care Luna atinge 29,5 zile se produce din nou faza de Lună Nouă, potrivit site-ului astro-urseanu.ro.



Faza de Lună Nouă prezintă interes pentru astronomi, pentru că ea garantează că Luna nu va fi vizibilă în timpul nopţii, observarea cerului putând fi realizată cu o eficienţă ridicată.



Mitologic, denumirea Lilith, dată fenomenului de Luna Neagră, ar avea legătură cu numele primei soţii a lui Adam, Eva simbolizând independenţa asumată cu orice risc, al femeii care s-a desprins de legile universale, şi nesupunerea femeii în faţa bărbatului.



În 1898, astronomul german George Waltemath a propus denumirii de "Dark Moon" - Lilith, pentru ceea ce el considera a fi a doua Lună a pământului, supoziţie demonstrată a fi eronată ulterior. Luna Neagră (Lilith) s-a crezut a fi o planetă misterioasă până în secolul al XX-lea însă astronomii au susţinut că este vorba doar despre un fenomen ceresc.



În 1930, astrologul francez Pierre Rougié, s-a ocupat de studiul orbitei lunare, făcând asocierea între denumirea de Lună Neagră şi mişcarea Lunii în jurul Pământului.



Luna Neagră sau Lilith este considerată şi un fenomen astrologic. În ultimele decenii i s-a acordat o importanţă mai mare în studiul hărţilor astrologice, fiind considerată un element karmic având influenţe malefice. Cum totul are însă doi poli, putem descoperi şi latura ei utilă, pozitivă.



Oamenii de ştiinţă susţin că fenomenul nu trebuie să aducă spaimă printre oameni, viaţa pe Pământ urmând a se va desfăşura în mod normal în timpul şi după acest fenomen.