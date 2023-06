Luna Căpșună, un fenomen astronomic inedit, luminează cerul nopții în acest weekend și poate fi văzută imediat după apusul soarelui. De asemenea, în 2023, mai sunt și alte evenimente de acest fel, printre care eclipse de Lună și de Soare, dar și ploi de meteoriți, transmite CNN.

Fenomenul va dura timp de trei zile și a atins punctul maxim de vizibilitate în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit NASA.

Luna Căpșună, un fenomen astronomic inedit, luminează cerul nopții în acest weekend. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Numele acestei ultime Luni Pline a primăverii, care uneori este și prima Lună Plină a verii, nu are nicio legătură cu aspectul sau culoarea Lunii. Luna Căpșunei și-a primit numele de la triburile nativilor americani „pentru a marca coacerea căpșunilor”, potrivit The Old Farmer's Almanac, care notează: „Pe măsură ce florile înfloresc și fructele timpurii se coc, luna iunie este un moment de mare abundență pentru mulți”.

În acest an, potrivit NASA, unii dintre cei care au privit luna sâmbătă au avut parte de o surpriză: au putut fi observate și planetele Venus și Marte.

Luna plină și tradițiile lunii iunie

Locuitorii din alte regiuni au dat, de asemenea, lunii iunie nume care reprezintă obiceiurile lor sezoniere sau culturale - cum ar fi luna de miere a europenilor, deoarece luna iunie „a fost în mod tradițional luna căsătoriei și este numită chiar după zeița romană a căsătoriei, Juno”, potrivit The Old Farmer's Almanac.

Luna Căpșună nu este singurul eveniment astronomic de acest fel din acest an. Iată care sunt lunile pline, eclipsele și ploile de meteoriți pe care le puteți vedea în restul anului.

Luni pline și Super Luni în 2023

Majoritatea anilor au 12 luni pline, dar 2023 va avea 13, dintre care două - care sunt Super Luni - vor avea loc în luna august. În 2023 vor avea loc patru evenimente de Super Lună , inclusiv unul pe 3 iulie și 29 septembrie.

Iată care sunt lunile pline din 2023:

3 iulie: Luna Cerbului





1 august: Luna Sturionului





30 august: Luna Albastră





29 septembrie: Luna Recoltei





28 octombrie: Luna Vânătorului





27 noiembrie: Luna Castorului





26 decembrie: Luna Rece

Eclipsele lunare și solare în 2023

O eclipsă inelară de Soare va avea loc pe 14 octombrie și va fi vizibilă pentru cei din America de Nord, Centrală și de Sud.

În timpul eclipselor se recomandă purtarea ochelarilor speciali, pentru a evita lumina Soarelui care dăunează ochilor.

Pe 28 octombrie, o eclipsă parțială de Lună va putea fi văzută de cei din Europa, Asia, Australia, Africa, America de Nord și America de Sud.

Ploi de meteoriți în 2023

De asemenea, vor avea loc și nouă ploi de meteoriți, toate fiind vizibile cel mai bine de când se întunecă și până în zori, în zonele fără poluare luminoasă.

Acvariidele Deltei de Sud: 30-31 iulie





Alpha Capricornidele: 30-31 iulie





Perseidele: 12-13 august





Orionidele: 20-21 octombrie





Tauridele sudice: 4-5 noiembrie





Tauridele nordice: 11-12 noiembrie





Leonidele: 17-18 noiembrie





Geminidele: 13-14 decembrie





Ursidele: 21-22 decembrie

Editor : Bianca Chirilă