Noul proiect de text al COP28 nu menționează eliminarea treptată a combustibililor fosili. Ce măsuri cuprinde acordul

Organismul climatic al ONU (IPCC) a publicat luni cel mai recent proiect al acordului pe care speră să îl atingă la summitul COP28 de la Dubai, care include o serie de acțiuni pe care țările le-ar putea lua pentru a reduce emisiile. Noul text nu include însă eliminarea combustibililor fosili, așa cum era de așteptat, transmite Reuters.

Lista nu se referă direct la eliminarea treptată a combustibililor fosili, care a fost o cerere cheie din partea Uniunii Europene și a multor țări în curs de dezvoltare, care sunt deosebit de vulnerabile la schimbările climatice.

Secțiunea relevantă a textului spune că părțile recunosc „necesitatea unor reduceri profunde, rapide și susținute ale emisiilor de GES (gaze cu efect de seră) și solicită părților să ia măsuri care ar putea include, printre altele:

(a) triplarea capacității de energie regenerabilă la nivel global și dublarea ratei medii anuale globale de îmbunătățire a eficienței energetice până în 2030;

(b) Reducerea rapidă a cărbunelui neatenuat și limitările privind autorizarea producerii de energie electrică pe bază de cărbune, nouă și neîncetată;

(c) Accelerarea eforturilor la nivel global în direcția sistemelor energetice cu emisii nete zero, utilizând combustibili cu zero și cu emisii reduse de carbon cu mult înainte sau până la jumătatea secolului;

(d) Accelerarea tehnologiilor cu emisii zero și scăzute, inclusiv, printre altele, surse regenerabile, nucleare, tehnologii de reducere și eliminare, inclusiv cum ar fi captarea și utilizarea și stocarea carbonului și producția de hidrogen cu emisii scăzute de carbon, pentru a spori eforturile de înlocuire a fosililor neatenuați, combustibili din sistemele energetice;

(e) Reducerea atât a consumului, cât și a producției de combustibili fosili, într-o manieră justă, ordonată și echitabilă, astfel încât să se ajungă la zero net până în, înainte sau în jurul anului 2050, în conformitate cu știința;

(f) Accelerarea și reducerea substanțială a emisiilor non-CO2, inclusiv, în special, a emisiilor de metan la nivel global până în 2030;

(g) Accelerarea reducerii emisiilor din transportul rutier printr-o serie de căi, inclusiv dezvoltarea infrastructurii și implementarea rapidă a vehiculelor cu emisii zero și scăzute;

(h) Eliminarea treptată a subvențiilor ineficiente pentru combustibilii fosili care încurajează consumul risipitor și nu abordează sărăcia energetică sau tranzițiile echitabile, cât mai curând posibil.”

Acordurile la summit-urile ONU privind clima trebuie adoptate prin consens între cele aproape 200 de țări prezente. Acest nivel ridicat urmărește să stabilească un consens cu privire la următorii pași ai planetei pentru a aborda schimbările climatice, pe care țările individuale ar trebui apoi să le realizeze prin politicile și investițiile lor naționale.

Țările în curs de dezvoltare au spus că orice acord COP28 de revizuire a sistemului energetic mondial trebuie să fie asociat cu un sprijin financiar suficient pentru a le ajuta să facă acest lucru.

„Avem nevoie de sprijin ca țări în curs de dezvoltare și economii pentru o tranziție justă”, a spus ministrul columbian al Mediului, Susana Muhamad. Columbia susține un acord COP28 pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili.

În ciuda creșterii rapide a energiei regenerabile, combustibilii fosili încă produc aproximativ 80% din energia mondială.

Negociatorii au declarat pentru Reuters că alți membri ai OPEC și OPEC+, inclusiv Rusia, Irak și Iran, s-au opus tentativelor de a introduce o eliminare treptată a combustibililor fosili în acordul COP28.

Editor : M.I.