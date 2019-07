Rudă a Piranhei, într-un lac din Maramureș. Ce specie este de fapt peștele descoperit în Firiza

Captură ciudată a pescarilor din Maramureș. După ce au scos dintr-un lac pești pe care nu îi mai văzuseră, oamenii au ajuns la concluzia că ar fi vorba despre Piranha. Nu au fost departe de adevăr. Este vorba despre rude apropiate ale peștelui originar din America de Sud, aproape la fel de periculoase.

În miez de noapte, doi pescari din Baia Mare au prins doi pești cu un aspect total diferit față de cei pe care-i prinseseră până atunci din lacul Firiza. Peștii au fost prinși în lacul Firiza, la o adâncime de 1,5 metri. Pescarii spun că în ani buni de pescuit, nu au mai văzut asemenea specie, aici în zonă.

Surprins de captură, unul dintre ei a cerut ajutorul tatălui sau, pescar cu mai multă experiență.

Pescar: Îmi dă telefon, tati zice am prins un pește, nu am prins niciodată, umblă pe baraj, de micuț a pescuit. Avea dinți mari. Nicioadată nu am mai prins așa. Umblu de 40 de ani pe baraj, dar niciodată nu am prins asemenea pești.

Bărbatul s-a consultat și el cu alți pescari la fel de vechi în meserie și toți erau de aceeasi părere: peștele semăna foarte bine cu specia Piranha, originară din America de Sud.

Pescar: L-am ținut în vană până vineri, i-am spus soției ca îl duc în acvariu la Zoo Center, că era frumos și am văzut că traieste, i-am dat de mâncare carne, dar nu a mâncat.

Reprezentanții Ocolului Silvic Tăuții de Sus spun că au identificat specia.

Romulus Șimon, inginer Ocolul Silvic Tăuții de Sus: Am ajuns la concluzia că nu este vorba despre Piranha, ci despre o altă specie de pește, numit Pacu, care se asemeană la prima vedere cu Piranha.

Prima deosebire dintre cele două este dimensiunea. Pacu poate ajunge până 1,5 metri în habitatul natural, pe când Piranha crește maximum până la 15 centimetri. Pacu este omnivor, pe când Piranha este carnivor.

Romulus Șimon-inginer Ocolul Silvic Tăuții de Sus: Există deosebiri destul de mari între Piranha și Pacu, în primul rând dentiția la Piranha este în formă de clește, dinții sunt mult mai proeminenți și mai ascuțiți, tocmai pentru că este un răpitor. Posibil, un inconștient l-a luat din acvariu să populeze barajul.

Pescarii cu experiență sunt de părere că cei doi pești nu sunt singuri și că se poate să existe chiar un banc întreg de Pacu.

Pescar: De la 11.00 până la 2.00 au mai avut vreo 2-3 rupturi de cârlig, o tăiat firul, nu au putut să-i prindă la distanță trei ore unul de altul, să fie doar doi localizați într-un loc.

Autoritățile recomandă turiștilor să nu intre în lac până când această situație nu va fi elucidată în totalitate.