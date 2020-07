Secretar de stat Ministerul Mediului: București este mult sub media națională de reciclare. Am văzut baloți de PET aduși din Australia

Ministerul Mediului vrea ca magazinele să perceapă o garanţie pentru ambalaje şi PET-uri, pentru a creşte cantităţile reciclate. Autoritățile au în lucru deja un astfel de proiect. Mircea Fechet, secretar de stat în Ministerul Mediului, a declarat, luni, la Digi24, că în București nivelul de reciclare este de sub 5%, mult sub media națională de 14%.

În acest moment reciclarea pet-urilor, dozelor si a sticlelor este o misiune imposibilă. Sunt foarte puține centre de colectare a deseurilor, iar unele s-au și închis. Până la finalul acestui an, România ar trebui să ajungă la un procent de colectare selectivă de 50%, altfel riscăm amenzi din parte Uniunii Europene.

„14% este o medie națională. Bucureștiul are mult sub media națională, probabil sub 5%”, a afirmat Mircea Fechet, potrivit căruia, „la cumpărarea oricărei băuturi, contra unei garanții modice, sticla sau PET-ul sau doza se returnează la magazin, fie manual, fie într-un aparat automat, unde garanția respectivă se înapoiază cumpărătorului”.

Oficialul din Guvern spune că această garanție ar putea fi de 50 de bani, care se adaugă la prețul produsului.

„O astfel de legislație ar veni la pachet și cu o serie de sancțiuni. Pe de o parte, magazinele care nu vor să se conformeze ar putea fi sancționate, și pe de altă parte producătorii care nu vor să se conformeze și care nu vor respecta obligația legală de mediu ar putea fi sancționați prin plata unor penalități care și astăzi există.

Astăzi, când discutăm de penalitățile datorate la Fondul de Mediu, vorbim de o valoare de 2 lei/kg pentru fiecare kilogram de ambalaj, care poate fi orice ambalaj de produs. Producătorii sau cei care pun pe piață ambalaje sunt obligați să scoată din piață și să ducă spre reciclare 60% din acestea. Pentru tot ce nu se colectează și reciclează sub acest procent, producătorii trebuie să plătească o penalitate la Fondul de Mediu în cuantum de 2 lei pentru fiecare kilogram”, a afirmat secretarul de stat.

Acesta a precizat că, în unele state UE, gradul de colectare prin acest sistem depășește 95%, lucru care s-ar putea întâmpla și în România în câțiva ani.

„De obicei, în primul an gradul de colectare e în jurul cifrei de 80%. Peste 90% se ajunge în al treilea an de funcționare al sistemului”, a spus el.

Fechet a explicat și pincipalul motiv pentru care deșeurile nu se selectează în România pentru a fi reciclate.

„În orice țară unde sistemul de garanție-depozit funcționează, tot reciclabilul ajunge la febricile de reciclare. Motivul principal pentru care azi nu ajunge unde trebuie este contaminarea puternică a acestuia. Atunci când PET-ul, doza sau sticla este amestecată cu deșeuri periculoase, coji de pepeni, pamperși sau cu orice alte lucruri care intră în găleata noastră de gunoi, în momentul acela devine unul fără valoare economică.

Dacă reciclabilul e curat, nu are cum să nu ajungă în fabricile de reciclare, pentru că aceleași fabrici importă în România astfel de materiale de la mii de kilometri depărtare. Am văzut baloți de PET aduși din Australia, procesați în România pentru că nu suntem în stare să-i scoatem din fracția municipală și îi cărăm la groapa de gunoi”, a declarat Mircea Fechet.

Redactor: Alexandru Costea