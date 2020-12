Ședință la Ministerul Mediului, după poluarea din Capitală. Ce decizii au fost luate

A fost ședință, miercuri, la Ministerul Mediului, după ce în Capitală au fost înregistrate niveluri ridicate de poluare. Chiar și astăzi, nivelul de particule nocive a depășit limita admisă de patru ori, conform stațiilor independente de monitorizare a aerului. Situația a fost chiar mai rea aseară când valorile au depășit cu 400% limita normală în Sectorul 4. Noul ministru al mediului a cerut un sistem de intervenție mai eficient: pentru orice depășire să fie avertizat poluatorul prin dispecerul care funcționează 24 de ore din 24 de ore.

Miercuri, în jurul orei 13:00, staţiile independente de monitorizare a aerului indicau un nivel ridicat de poluare în Capitală. De exemplu, în Piaţa Romană erau 81 de micrograme de particule nocive pe metru cub, ceea ce înseamnă o depăşire de cel puţin trei ori a limitei normale.

Aceleaşi valori se înregistrau şi la Univesritate, pe Moşilor sau b-dul Expozitiei, iar mai spre nord, situaţia se agravează.

De altfel, nordul Bucureștiului a fost în noaptea de Ajun unul din cele mai poluate locuri de pe Pământ. Datele furnizate de aparatura de măsurare a calității aerului au arătat că poluarea a atins la Otopeni, lângă Capitală, cote mai mari decât în Bangladesh, cea mai poluată țară din lume.

„Chiar am fost joia respectivă în mall, în nord, era cea mai poluată zonă din lume. Am rămas surprins, n-am sesizat-o efectiv, dar parcă seara, la întoarcere, am simțit că avem ușoare amețeli eu și fetița”, a declarat un bucureștean.

În 29 decembrie, în Sectorul 4, stațiile independente au înregistrat valori şi de cinci ori mai mari faţă de limita normală.

„În timpul nopții, în zona în care locuiesc eu, se simte miros de cauciuc ars, în Tineretului. Purtăm mască acum și zicem că poate nu simțim așa, dar organismul resimte”, spune o localnică.

Ce soluții văd bucureștenii

Cetăţenii spun că reducerea traficului ar putea rezolva problema, mai ales în zona centrală a Bucureştiului.

„Ar fi de bine pentru cetățenii Bucureștiului, să vii în centru și să știi că sunt mai puține mașini, asta înseamnă mai puțină poluare, să se mai decongestioneze” - spune o bucureșteancă. „Cu siguranță ne afectează, e clar că respirăm mai greu uneori. Nu suntem conștienți de chestia asta cu siguranța, dar ne afectează și pe termen lung, lucrurile astea se vor agrava, dacă nu se iau măsuri”, adaugă doamna.

„Aceste deșeuri să fie duse într-un loc în care să nu fie atât de aproape de oraș, să fie duse mai la periferie. Electrocasnicele le găsim mai peste tot lăsate așa, la voia întâmplării”, se plânge un tânăr.

Garda de Mediu susţine că nu sunt creşteri semnificative raportate în măsurătorile oficiale. Depăşirile indicatorilor se înregistrează în zone rezidenţiale acolo unde gospodăriile se încălzesc cu lemn de foc, spun comisarii de la Mediu, care se află zilele acestea în teren pentru a monitoriza senzorii.

Ministerul Mediului revizuiește procedurile

În aceste condiții, ministrul Mediului, Barna Tanczos, a solicitat miercuri Agenţiei Naţionale de Protecţie a Mediului, ca urmare a episoadelor de poluare din ultimele zile din Bucureşti, să susţină activitatea în teren cu laboratoarele mobile de măsurare a concentraţiilor în fiecare zonă reprezentativă în care sunt înregistrate creşteri.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor revizuieşte procedura de intervenţie în cazul creşterii concentraţiilor poluanţilor din aerul Capitalei şi din restul ţării.

„Ca urmare a episoadelor din ultimele zile privind creşterile concentraţiilor de PM 10 în Bucureşti, în anumite intervale orare sau chiar a depăşirii mediei zilnice la acest poluant, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Barna Tanczos, a convocat astăzi o întâlnire cu instituţiile subordonate Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu atribuţii de monitorizare şi control a surselor de poluare a aerului din Bucureşti”, se menţionează într-un comunicat al ministerului.

La întâlnire au participat conducerile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bucureşti, Gărzii Naţionale de Mediu, Administraţiei Naţionale de Meteorologie, precum şi direcţia tehnică de resort din minister.

În cadrul întâlnirii, ministrul a dispus revizuirea în regim de urgenţă a planului de intervenţie în astfel de situaţii, cu atribuţii clare pentru fiecare instituţie subordonată în parte. „Când vorbim despre poluarea aerului avem o dublă misiune: pe de-o parte să monitorizăm calitatea aerului din Bucureşti şi din ţară şi să depistăm în timp real orice tendinţă de creştere a poluanţilor iar, pe de altă parte, să identificăm potenţiala sursă de poluare care conduce la aceste creşteri, pentru a putea avertiza şi controla în timp real poluatorul. Situaţia din Capitală este una extrem de specială: aici, în mai toate cazurile de depăşiri înregistrate, vorbim despre un cumul de factori de poluare care, pe fondul unor condiţii meteo care nu permit dispersia poluanţilor, se resimte imediat la staţiile de monitorizare a calităţii aerului şi la reţelele independente de senzori. În acelaşi timp, iarna adaugă la acest cumul de factori, în care traficul este sursa principală, şi încălzirea rezidenţială, care are un aport serios în creşterile concentraţiilor pe care le monitorizăm. Le-am cerut colegilor care se ocupă de revizuirea planului de intervenţie ca în astfel de situaţii, pentru orice depăşire, fie ea orară sau zilnică, să fie avertizat poluatorul prin dispeceratul din cadrul ministerului care funcţionează 24 de ore din 24”, a spus Barna Tanczos.

Ministrul Mediului a subliniat că, pentru a reduce numărul de zile sau de intervale orare cu concentraţii depăşite, sistemul de monitorizare şi avertizare a celor responsabili de poluare trebuie să funcţioneze prompt şi eficient. Acesta a subliniat că, potrivit legii, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor „constată episoadele de poluare şi are datoria să ceară măsuri imediate din partea instituţiilor care gestionează potenţialele surse de poluare: de la trafic până la activitatea industrială dintr-un oraş”.

Editor : Luana Pavaluca