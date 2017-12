USR a depus în Parlament proiectul Legii Mirosurilor

Parlamentarii USR au depus, vineri, în Parlament, Legea Mirosurilor, o iniţiativă legislativă care vizează îmbunătăţirea calităţii aerului, se arată într-un comunicat remis Agerpres de acest partid.

„În primul nostru an în Parlament am primit multe sesizări, venind din zone diferite ale ţării, care reclamau probleme de disconfort olfactiv major, cauzat de diferite activităţi industriale. Pornind de la această cazuistică, coroborată cu răspunsul autorităţilor, care au semnalat vidul legislativ în domeniu, noi, parlamentarii USR, am iniţiat o serie de dezbateri şi un grup de lucru, având ca finalitate această nouă lege - Legea Mirosurilor. Ne bucurăm că în acest demers ni s-au alăturat colegi de la alte partide şi că am primit susţinere din partea Ministerului Mediului şi a doamnei ministru Graţiela Gavrilescu, alături de care am depus această lege la Parlament”, a declarat senatorul Allen Coliban, preşedintele Comisiei pentru Mediu.

La rândul său, deputatul Cornel Zainea, membru în Comisia pentru Mediu, a spus că această lege va da un instrument puternic Gărzii de Mediu pentru a putea rezolva situaţii în care analizele chimice arată că poluarea este prevăzută în limitele date de Legea Calităţii Aerului.

„Ca reprezentant al unei comunităţi grav afectate de mirosuri pestilenţiale de ani de zile, sunt foarte bucuros că am reuşit să construim un grup de lucru la Clusterul de Mediu USR care să transforme această lege în realitate”, a arătat Zainea.

Potrivit comunicatului, această iniţiativă legislativă defineşte disconfortul olfactiv ca fiind mirosul generat de o activitate care poate avea impact negativ asupra stării de sănătate a populaţiei şi a mediului în întregul său care se cuantifică pe diferite scale de mirosuri, conform standardelor în vigoare.

Totodată, se reglementează obligativitatea unui Plan de gestionare a disconfortului olfactiv care va cuprinde măsurile necesare pentru prevenirea şi diminuarea disconfortului şi care va face parte din autorizaţia de mediu. Nerespectarea Planului va putea atrage inclusiv suspendarea temporară sau definitivă a activităţii generatoare de disconfort olfactiv.

Conform iniţiativei legislative, autorităţile administraţiei publice locale vor avea obligaţia să reglementeze, inclusiv prin interzicerea permanentă sau temporară, desfăşurarea activităţilor generatoare de mirosuri în zonele de locuit, recreere, odihnă, tratament şi agrement şi să controleze preventiv şi la sesizarea publicului activităţile care nu se supun reglementării din punct de vedere al protecţiei mediului.

La elaborarea planurilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se vor prevederea, obligatoriu, şi măsuri de prevenire şi reducere a disconfortului olfactiv. Totodată, sunt prevăzute o serie de contravenţii la cererea motivată a autorităţilor pentru protecţia mediului.