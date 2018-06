VIDEO. Paradisul păsărilor din lunca Dunării olteneşti

Descoperim un adevărat paradis al păsărilor în lunca Dunării, pe lacul Bistreţ din Dolj. Sunt sute de specii, protejate de natură care oferă un spectacol în fiecare zi. Cormoranul, pelicanul creț sau rața roșie sunt exemplare rare, pe care pasionații de ornitologie le pot admira în voie tot sezonul estival.

Lacul Bistreţ este aşezat în sudul judeţului Dolj, pe teritoriul comunelor Bistreţ şi Cârna și la aproape 5 kilometri distanţă de Dunăre. Poziţia sa geografică şi condiţiile de trai oferă lacului un rol de refugiu pentru păsări. Pe parcursul unui an, dar mai ales în perioada migraţiei de primăvară şi toamnă, lacul găzduieşte zeci de mii de exemplare de păsări.

Lacul Bistreţ din lunca Dunării este un adevărat paradis al păsărilor. Pe o suprafaţă de aproape 2.000 de hectare, turiştii pot vedea zeci de mii de păsări, mai ales în perioada de migraţie. Cele mai rar întâlnite sunt pelicanul creţ, barza neagră şi raţa roşie.

Bird-watchigul sau admiratul păsărilor este o terapie des întâlnită în Europa. Pe lacul Bistreț, turiștii se pot bucura în voie de sunetele armonioase ale păsărilor.

Mirela Ridiche, ornitolog Ştiinţele Naturii Craiova: Lacul Bistreţ este considerată cea mai întinsă zonă umedă dintre Porţile de Fier şi zona de vărsare a râului Olt, de la Dunăre, practic cea mai semnificativă suprafaţă acvatică.

Lacul Bistreţ a primit statut de Arie de Protecţie Specială Avifaunistică în anul 2007, iar din anul 2012 i s-a conferit și statutul de sit Ramsar. Asta înseamnă că păsările de aici sunt protejate prin lege.

Mirela Ridiche, ornitolog Ştiinţele Naturii Craiova: Este una dintre cele mai importante arii de protecţie avifaunistice de pe cursul Dunării din teritoriul Olteniei. Am identificat aici circa 140 de specii de păsări, vorbim de păsări acvatice şi semiacvatice, dar şi de păsări terestre care îşi ia hrana din zona lacului, ca specii acvatice am identificat circa 89-90 de specii. Aş exemplifica aici raţa roşie de pildă, pe care tocmai am văzut-o, sunt câteva perechi pe luciul apei, avem foarte multe specii de stârci, sunt fie specii în declin, fie specii vulnerabile, avem stârcul de noapte, stârcul galben, stârcul purpuriu, stârcul pitic.

Perioada de migrație este un spectacol desăvărșit. Dar și momentul când păsări rare pot fi admirate. Este însă o provocare să le poți suprinde cu aparatul de fotografiat.

Mirela Ridiche, ornitolog Ştiinţele Naturii Craiova: Populaţiile de păsări cele mai numeroase le găsim aici în perioada migraţiilor de primăvară-toamnă, se intersectează speciile de vară cu cele care urmează să vină la noi şi cele care tranzitează. Sunt două specii de pelicani care ne vizitează lacul, ambele specii care cuibăresc în Europa, pelicanul comun şi cel creţ, pelicanul creţ prcatic cuibăreşte în aria Sreberna de pe malul bulgăresc, este o rezervaţie ornitologică.

Pentru localnici este un privilegiu să le admire zilnic. Iar din rucsacul turiștilor nu trebuie să lipsească câteva unelte, pentru a putea observa mai ușor păsările.

Mirela Ridiche, ornitolog Ştiinţele Naturii Craiova: Obligatoriu un binoclu, o lunetă, cu atât mai bine, pentru că vizibilitatea este mai bună, de asemenea aparatul de fotografiat, pentru că se pot surprinde minunate, şi peisajul este de dorit să fie imortalizat şi de asemenea folosim un determinator pentru cei care doresc să cunoască toate speciile de păsări pe care le întâlnesc.

Lacul Bistreț din Dolj poate fi admirat în orice moment al zile, gratuit. Cele mai frumoase amintiri sunt însă la apus, când spectacolul naturii și al păsărilor este deplin.