Reacția Cristinei Neagu, după înfrângerea cu Olanda

România a pierdut primul său meci la această ediție a Campionatului European de handbal, fiind învinsă cu 24-29 de Olanda. Căpitanul naţionalei, Cristina Neagu, spune că fetelor nu le-a ieşit „nimic” în această partidă, dar dă vina și pe sistemul competiţional, cu trei zile libere de la ultimul meci, care, spune ea, a afectat jocul de duminică al tricolorelor.

Foto: Facebook/Cristina Neagu

„Nu ştiu exact ce s-a întâmplat. E clar că nici atacul, nici apărarea nu au mers, când nu ai apărare, nu merge nici poarta. Foarte puţine lucruri au mers astăzi. Ne-am pregătit, dar şi sistemul ăsta competiţional nu ne-a ajutat. Am jucat pe 5 decembrie, azi e 9, am ieşit din sistem, deşi nu caut scuze. Trebuie să analizăm, azi nu ne-a ieşit nimic. Tot ce putem să face e să mai fim triste în seara aceasta şi de mâine să ne gândim la următorul meci. Şansele la semifinale sunt foarte mari, nu vreau să dezarmărm. Trebuie să vedem ce s-a întâmplat azi şi să mergem în continuare cu cele pozitive. De mâine ne gândim la Spania, apoi urmează Ungaria. Am avut trei zile libere, apoi jucăm două la rând. Nu avem ce face, ţinem capul sus şi luptăm pentru calificarea în semifinale. Dacă reuşeam cumva să fim mai agresive în apărare, cred că altfel arăta rezultatul. Când nu ai apărare, presiunea se mută pe atac. Până acum am câştigat meciurile pe apărare, cea mai mare problemă a fost la noi şi repet: ţinem capul sus. Nu trebuie să dezarmăm”, a declarat Cristina Neagu pentru TVR, citată de News.ro.

La rândul său, extrema stânga Valentina Ardean-Elisei a precizat: „S-a întâmplat azi să pierdem, sper că e ultima dată. Toată lumea trebuie să-şi aducă aportul. Îmi pare rău că nu ne-a ieşit jocul, trebuie să mergem mai departe, capul sus şi cu încredere. Suntem supărate, dar mergem înainte. Suntem încrezătoare, am încredere în echipă şi în forţa ei că putem trece peste această înfrângere”.

Antrenorul României, spaniolul Ambros Martin a recunoscut meciul slab al tricolorelor şi e deja cu gândul la partida cu Spania, naţionala ţării sale.

„Azi nu a mers nimic, cum a fost în grupa D, acesta e motivul pentru care nu am păstrat nivelul din meciurile anterioare. Olanda are jucătoare bune, e una din favoritele turneului. Nu a mers apărarea, atacul şi cred că e important să jucăm mai bine. Nu ne putem permite să jucăm aşa. E pozitiv că echipa mea a luptat 60 de minute. Repriza secundă a fost cheia, noi nu am început foarte bine, iar Olanda a luat avantaj, cu încredere, şi ne-a lăsat în urmă. E foarte greu să joci aşa, în aceste circumstanţe. Am jucat foarte bine în grupa D, am venit cu 4 puncte, ne pregătim pentru Spania, dar contează recuperarea fetelor, fizic şi mental”, a spus tehnicianul.

Naţionala de handbal feminin a României a suferit duminică, la Nancy, prima înfrângere la CE din Franţa, scor 24-29 (10-11), cu reprezentativa Olandei, în primul meci din grupa principală a II-a. Olanda face 6 puncte, tricolorele rămân cu 4.

Tot duminică s-a mai disputat un meci în grupă, între Ungaria – Germania 26-25 (12-10).

În primele partide din grupa II, Spania – Germania 23-29 (9-17) şi Ungaria – Norvegia 25-38 (12-19).

Clasamentul:

1. Olanda 6

2. România 4

3. Germania 4

4. Ungaria 4

5. Norvegia 2

6. Spania 0.

Când sunt următoarele meciuri ale României

Tricolorele vor juca următoarele două meciuri în 11 decembrie, cu Spania (ora 19.00) şi în 12 decembrie, cu Ungaria (19.00).

Echipa României s-a calificat în grupa principală II cu maximum de puncte, 4.

Handbalistele antrenate de Ambros Marton au încheiat grupa preliminară D cu trei victorii: România – Cehia 31-28 (17-11), România – Germania 29-24 (14-11), Norvegia – România 23-31 (12-18).

Meciurile din grupele principale se joacă la Nantes şi Nancy, pentru calificarea în semifinale, cu primele două clasate în fiecare grupă şi programate în 14 decembrie, iar ulterior finalele (Paris, 16 decembrie).

Obiectivul echipei României la CE2018 este clasarea pe unul din locurile 1-6.

Echipa României are în palmares o singură medalie continentală, bronz, în 2010, iar la ultima ediţie, în 2016, s-a clasat pe locul 5.

Titlul european este deţinut de Norvegia, care a dispus de Olanda în finala din 2016.

