Kaufland, campanie alături de campioana Cristina Neagu: Important este să găsești echipa potrivită alături de care să pornești la drum

Cea mai bună handbalistă a lumii, multipla campioană Cristina Neagu, este ambasador al celui mai mare angajator din România, compania Kaufland, împreună derulând campania „Pas cu pas către Performanță”, care își propune să arate tuturor celor care își caută un job sau se află la început de carieră cât de importante sunt mentalitatea de campion, dorința de performanță dar și munca depusă pas cu pas.

Campioana Cristina Neagu și Estera Anghelescu, Recruiting and Employer Director, Kaufland România, au explicat, într-un interviu, ce trebuie să faci dacă îți dorești o carieră la cel mai mare angajator din România.

Puteți să ne descrieți ce filosofie de recrutare are compania dumneavoastră, care este de altfel unul dintre cei mai mari angajatori din România? Ce anume căutați atunci când recrutați personal? Vă uitați la vârstă, la studii, la mentalitate, la ce anume, mai exact?

Estera Anghelescu: Cele mai importante criterii după care ne orientăm în procesul de recrutare sunt viziunea și valorile comune. Ne dorim ca potențialii colegi să adere la aceeași corectitudine care ne reprezintă și pe noi, să fie dinamici și să-și dorească să atingă performanța. Bineînțeles că ținem cont de aptitudini și backgroundul profesional în găsirea celor mai potrivite roluri pentru aceia care vor să ne devină colegi, dar oricine poate începe o carieră alături de noi, atâta timp cât există dorință și implicare. Și odată ajunși în echipa Kaufland, pot găsi sprijinul și îndrumarea necesare pentru a parcurge împreună pașii către cariera la care visează. Un alt element important în formarea echipei și atingerea rezultatelor excepționale este diversitatea. Aceasta generează idei și inovație între colegi și este o lecție de suport reciproc, deschidere și toleranță, care intensifică forța de a atinge scopul comun. De aceea, în toamna anului trecut am lansat ACCES (Angajare de Candidați cu Cerințe și Evoluții Speciale), un program de recrutare al persoanelor cu dizabilități, pentru care am și adaptat o parte dintre rolurile din companie. Credem că atâta vreme cât există voință și putere de muncă, oricine are nevoie de o șansă, indiferent de vârstă, gen sau dizabilitate, fără a fi discriminat. Mai mult, avem colegi de toate vârstele, de la tineri peste 18 ani până la persoane pensionate.

Desfășurați un program de susținere financiară prin burse alocate tinerilor aflați la studii în țările din spațiul german. Puteți să ne spuneți câți studenți au beneficiat de acest program și câți dintre ei au fost integrați în compania dumneavoastră?

Estera Anghelescu: Când ești la început de drum, ai nevoie de ambiție, sprijin și îndrumare. Important este să găsești echipa potrivită alături de care să pornești la drum, pe care să te bazezi și care să te susțină. Prin programul de burse, care ne-a dat ocazia să le fim alături unor tineri talentați și muncitori, precum și prin toate inițiativele noastre, venim în întâmpinarea acestei nevoi de sprijin. Bursa de studiu oferită de Kaufland le dă posibilitatea acestor tineri români, care studiază în țările germanofone, să se concentreze pe studiu, pentru a obține cele mai bune rezultate. Iar ulterior, sunt încurajați să revină în țară, unde au parte de toată deschiderea din partea noastră pentru a se angaja în cadrul companiei. Până în prezent de aceste burse au beneficiat 13 studenți români. O parte dintre aceștia se află în continuare la studii, urmând să revină după finalizarea lor, iar o altă parte au revenit deja în țară și s-au angajat în cadrul Kaufland. În acest moment ne aflăm în etapa de selecție a bursierilor pentru următoarea ediție, urmând ca pe data de 20 august să anunțăm finaliștii. Ne bucurăm să descoperim, an de an, prin intermediul acestui program, tineri cu rezultate academice foarte bune, dornici să continue să se dezvolte în țară, alături de noi. Același mesaj îl transmitem și prin campania „Pas cu Pas către Performanță” desfășurată alături de Cristina Neagu: că suntem cei mai mari suporteri ai fiecăruia dintre colegii noștri, precum și a tuturor celor care își doresc să facă performanță.

Ce v-a determinat să derulați campania “Pas cu Pas către Performanță” în această perioadă?

Estera Anghelescu: Campania se bazează pe convingerea că fiecare activitate desfășurată în companie are rolul ei în angrenajul general al succesului nostru comun. Ne-am dorit să dezvoltăm această idee și să o comunicăm în extern, către cei care nu cunosc cultura noastră organizațională, dar și în intern, prin mesaje construite împreună cu Cristina. Astfel, le-am reamintit colegilor că munca zilnică a fiecăruia dintre noi este esențială și, mai mult decât atât, așa cum s-a văzut și în perioada pandemiei, că are un impact semnificativ în viața clienților noștri. Cele opt episoade ale seriei, disponibilă pe canalul nostru de Youtube, Kaufland România, sunt testimoniale prin care Cristina abordează câte o lecție foarte personală pe care a învățat-o în carieră. Acești pași din spatele succesului nu se limitează la viața Cristinei sau la sport, îi putem regăsi în aproape orice evoluție personală și profesională. În total clipurile au atins până acum o audiență de peste 800.000 de persoane, spotul radio peste 4 milioane de ascultători, iar reacțiile pozitive primite din partea celor care ne urmăresc dovedesc că energia și încurajările pe care le transmitem alături de Cristina au ajuns acolo unde trebuie.

De ce ați ales-o pe Cristina Neagu și care sunt punctele comune între ea și Kaufland?

Estera Anghelescu: Nu e prima oară când Cristina ne e ambasador, am avut în toamna anului trecut o primă colaborare frumoasă dezvoltată pe baza aceleiași aprecieri pe care le-o purtăm membrilor echipei. Valorile pentru care luptă Cristina se regăsesc și în obiectivele și prioritățile Kaufland, dar mai ales în valorile care ne definesc: corectitudine, dinamism și performanță, valori pe care le respectăm în modul cum facem lucrurile, în relațiile cu clienții și colaboratorii, în echipă. Mai mult, alături de Cristina am descoperit numeroase asemănări între business și sport și am construit paralele între performanța ei și performanța companiei noastre: Cristina este numărul 1 în handbal, Kaufland este numărul 1 pe piața de retail din Romania; Cristina a fost desemnată de 4 ori cea mai bună jucătoare din lume, Kaufland a primit de 5 ori trofeul de Top Angajator în România; Cristina are peste 230.000 de fani activi, Kaufland are peste 500.000 de clienți mulțumiți zilnic; Cristina face de 15 ani parte din echipa națională a României, Kaufland este de 15 ani trendsetter pe piața de retail din România; Cristina a înscris 237 de goluri la Campionatul European de handbal, în Kaufland se livrează zilnic peste 300 de camioane cu marfă către cele 132 de magazine, cu implicarea activă a peste 15.000 de colegi.

Puteți să ne dați niște date de context despre numărul de angajați ai companiei în România și dacă aveți noi target-uri pe care vi le propuneți pentru dezvoltarea afacerii în România?

Estera Anghelescu: Pentru perioada următoare, avem obiective curajoase și vom continua să ne extindem: până în anul 2024 ne propunem să ajungem la un număr de 160 de magazine în România, cu o echipă cel puțin la fel de unită și performantă pe cât este cea actuală.

Cristina Neagu a fost desemnată de 4 ori cea mai bună jucătoare de handbal din lume

Ați simțit în carieră nevoia de mentorat? Ați beneficiat de o astfel de experiență? Dacă da, cât v-a folosit și de ce?

Cristina Neagu: Da, cred că e important să ai parte de un mentor sau de cineva care să te sprijine, mai ales când ești la început de drum, lipsit de experiență și nu știi ce ți se potrivește cel mai bine, dar și când ai parte de greutăți pe care poate nu știi să le depășești de unul singur. Nu știu dacă pot să o numesc chiar mentor, dar pentru mine doamna Maria Covaci, prima mea antrenoare, a fost persoana care nu doar că m-a învățat handbal, dar m-a încurajat și a fost alături de mine în momentele dificile de la începutul carierei. Despre importanța cuiva care să te ajute să îți construiești propriul drum am povestit mai pe larg și în cadrul campaniei “Pas cu Pas către Performanță”.

Ce anume v-a atras la proiectele Kaufland? Cât de importantă considerați că este implicarea unei companii de o asemenea anvergură în formarea viitorilor angajați?

Cristina Neagu: M-a atras faptul că alături de Kaufland am putut să împărtășesc oamenilor din lecțiile pe care le-am învățat de-a lungul carierei mele în doar câteva clipuri și cred că am abordat subiecte interesante, din care oamenii se pot inspira și pe care le pot aplica în orice vor să facă, indiferent dacă este vorba de o carieră în sport sau în orice alt domeniu. Mă impresionează să știu că experiențele și sfaturile mele au ajuns la un număr atât de mare de persoane, dintre care în mare parte tineri, la început de drum, cu cea mai mare nevoie de motivație și inspirație. Cred ca a fost importantă implicarea unei astfel de companii în acest gen de proiect, pentru că împreună am putut sa le arătăm oamenilor că atât în sport, cât și în business, până la urmă este vorba despre aceiași pași pe care trebuie să îi parcurgi ca să atingi performanța. Simt că încă de la începutul colaborării noastre, odată cu lansarea campaniei din toamnă, sub sloganul „Fără joburi mici. Doar roluri esențiale”, am avut ocazia să transmit un mesaj foarte important către milioane de oameni care au văzut spotul și să fac o diferență în viețile celor aflați la început de carieră, atunci când încurajările contează cel mai mult.

Care sunt pașii către performanță?

Cristina Neagu: Munca, pasiunea, perseverența, profesionalismul, depășirea limitelor și mai ales să nu încetezi să crezi în visul tău, indiferent de obstacole, pentru că dacă muncești din greu, mai devreme sau mai târziu lucrurile vor merge în direcția pe care ți-o dorești. Să ai determinarea să fii în fiecare zi mai bun și să nu te mulțumești cu puțin, iar atunci când reușești să obții un rezultat foarte bun, să găsești în el motivația de a continua, fără să lași să intervină sentimentul de autosuficiență și automulțumire. Aceasta poate fi una dintre capcanele învingătorilor, însă drumul către performanță este unul lung, pe alocuri anevoios și se construiește în timp.

Ce sfat aveți pentru cei care își caută un job care să le permită și o ascensiune în carieră, nu doar un venit constant? Aveți din experiența dumneavoastră de campioană o „rețetă a succesului”?

Cristina Neagu: Nu știu dacă este neapărat vorba despre o rețetă a succesului. Am reușit, de fiecare dată, să trec cu bine de perioadele grele din cariera mea pentru că iubesc foarte mult ceea ce fac și nu am încetat niciodată să cred în puterea mea de a reveni. Am muncit foarte mult, am fost perseverentă, mi-am depășit mereu limitele. Mi-am dorit în fiecare zi să învăț, să fiu mai bună, să fac lucrurile mai bine. Sfatul meu este că dacă iubești ceva cu adevărat să nu încetezi niciodată să crezi în visul tău și să lupți pentru asta pentru că mai devreme sau mai târziu lucrurile se vor întâmpla așa cum îți dorești. Și este de ținut minte că poveștile mari încep cu lucruri simple, fie că e vorba de primul antrenament pe teren sau de un job de pe cariere.kaufland.ro.