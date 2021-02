Câți bani câștigă Simona Halep dacă trece de Serena Williams, în sferturi, la Australian Open 2021

Simona Halep a ajuns în sferturile de finală ale Australian Open 2021 și va juca, marți dimineață, de la ora 10:00, ora României, cu Serena Williams, fostul număr 1 mondial.

Simona Halep, fostă finalistă în 2018 la Australian Open, s-a calificat în sfeturi după ce a învins-o în optimi pe poloneza Iga Swiatek, numărul 17 WTA și favorită 15, în meciul care a avut loc duminică. Cele două se întâlniseră de două ori anterior, victoriile fiind împărțite. În 2020, poloneza a eliminat-o pe Simona Halep în optimile de la openul francez. Întâlnirea anterioară a avut loc tot la Roland

Garros, în 2019.

Câți bani câștigă Simona Halep dacă trece de Serena Williams

Dacă o învinge marți pe Serena Williams, Simona Halep va încasa un premiu în valoare de 653.225 de dolari americani, semnificativ mai mic față de edițiile anterioare ale turneului. Anul acesta, organizatorii au decis să acorde premii mai mari pentru jucătorii care au părăsit turneul din rundele de început.

Totuși, în pofida pandemiei care are consecințe economice cumplite, premiile totale din acest an sunt într-o ușoară creștere - de 0,70%, față de anul trecut.

Simona Halep, locul 2 WTA, și-a asigurat deja un premiu de 403.463 de dolari după ce a eliminat-o în optimi pe Iga Swiatek.

În cazul în care va trece și de Serena Williams și va ajunge în semifinale, românca o va întâlni pe câștigătoarea dintre Naomi Osaka și Su-wei Hsieh.

Simona Halep a învins-o în trei seturi pe Iga Swiatek

Partida de duminică cu Iga Swiatek a debutat sub semnul unui echilibru perfect, cele două servind foarte bine, neacordându-și nicio șansă de break până la 3-3, când Simona Halep a ratat șansa de a câștiga pe serviciul polonezei.

La 3-4 însă, Swiatek a returnat bine și a făcut un break la zero, pentru 3-5, decisiv în câștigarea primului set (3-6), în urma unui joc în care a demonstrat mai mult calm și concentrare.

Simona Halep a început mult mai bine setul secund și a valorificat a treia minge de break în game-ul 2, după un prim game câștigat la zero.

Poloneza a comis mai multe erori neforțate, aproape dublu față de adversara sa. La 4-1, Halep a mai făcut un break și a decis setul (6-1).

În decisiv, Halep a făcut break-ul la primul game, din a doua încercare, și apoi a salvat o minge de break a polonezei, pentru 2-0. Swiatek a egalat apoi la 2-2.

Simona Halep face un break la zero, după care își câștigă fără probleme serviciul și e din nou în avantaj de două game-uri, 4-2. Swiatek reduce din diferență pe propriul serviciu, dar Simona se desprinde apoi la 5-3.

Poloneza își asumă riscuri, urcă la fileu și face un game alb (5-4). Simona servește pentru set, meci și calificarea în sferturi și o face bine. Poloneza face trei greșeli neforțate și Simona valorifică prima

minge de meci și se califică în sferturi, unde o va întâlni pe Serena Williams.

Simona Halep, după calificarea în sferturi: „Sunt puțin obosită, dar liniștită și concentrată”

Simona Halep s-a calificat duminică în sferturile de finală ale Australian Open, învingând-o pe Iga Swiatek, după ce a fost condusă la capătul primului set. Ea s-a arătata mulțumită mai ales de felul în care a servit și spune că se simte bine din punct de vedere fizic.

După meci, Simona Halep a declarat că o bucură foarte mult acest succes în fața jucătoarei Iga Swiatek.

„Mă bucur de acest succes, pentru că la Roland Garros nu am avut ritm (în partida cu Iga Swiatek, din 2020 - n.r.). Azi (duminică - n.r.) am încercat să fac lucrurile mai bine și sunt fericită”, a spus Halep, la Eurosport.

„Cred că tot turneul am servit mai bine și mă bucur că am progresat. Nu servesc foarte puternic, dar am constanță și reușesc să o fac din ce în ce mai variat. Azi serviciul m-a ajutat mult și am reușit să îi provoc greșeli, mai ales pe retur”, a mai spus Simona, referindu-se la tactica ei de joc.

Vorbind despre forma fizică și despre starea de sănătate, Halep a spus că se simte bine, pentru că a reușit să se pregătească fizic chiar și în perioada de izolare dinainte de turneu.

„E adevărat, sunt puțin obosită, dar e normal, e și efectul stresului. Dar acum sunt liniștită și concentrată și încerc să mă recuperez cât pot de bine”, a adăugat numărul 2 mondial, care o va întâlni în sferturi pe americanca Serena Williams, locul 11 WTA şi cap de serie numărul 10.

Simona Halep, a învins-o ultima dată pe americancă în finala turneului de la Wimbledon din 2019.

Editor : D.C.