Din premiul de 2,5 milioane de dolari de la US Open, Emma Răducanu vrea să-și cumpere un obiect de 150 de euro

Emma Răducanu tocmai a câștigat 2,5 milioane de dolari, dar campioana de la US Open își dorește să facă o primă achiziție foarte modestă în comparație cu suma intrată în contul ei.

Tot ce își dorește Emma este o pereche de căști noi. Mai exact, ea vrea să-și cumpere niște Apple AirPods, care costă în jur de 15 de euro.

În timpul unui interviu acordat pentru ESPN după victoria nesperată de la US Open, Emma Raducanu a spus că și-a pierdut căștile pe care le avea în urmă cu trei săptămâni și că este disperată fără ele, iar acum are ocazia să le înlocuiască, relatează The Independent.

Mai în glumă, mai în serios, Emma a spus în timpul interviului că gândul ei înaintea marei finale a fost: „Dacă câștigi acest meci îți poți cumpăra o pereche nouă de AirPods”. Acum, asta a devenit o glumă în echipa ei.

Înainte de a deveni campioana de la US Open, în toată cariera ei Emma a câștigat 303.376 de dolari. După meciul de sâmbătă a încasat 2,5 milioane de dolari. „Acesta este începutul unei povești fabuloase”, a declarat pentru The Guardian Mark Borkowski, considerat un „guru” în domeniul relațiilor publice (PR). El crede că Emma este o „fată de miliarde”.

În ciuda acestui succes răsunător, tânăra jucătoare a promis că va rămâne cu picioarele pe pământ și focusată pe tenis.

Emma Răducanu este prima jucătoare din istoria tenisului care a câștigat un turneu de Grand Slam după ce a venit din calificări.

Editor : D.C.