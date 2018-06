3 țări vor găzdui Campionatul mondial de fotbal din 2026

Campionatul mondial de fotbal va fi găzduit în 2026 în comun de Statele Unite, Canada şi Mexic.

Foto: Shutterstock

Cele trei state au fost preferate Marocului, care a aplicat până acum de cinci ori pentru a organiza un turneu final şi a pierdut de fiecare dată.

Anunţul a fost făcut în cadrul congresului FIFA, congres ce are loc cu o zi înainte de startul ediţiei din acest an a Campioantului Mondial care are loc în Rusia.

Mondialul din 2026 va avea parte şi de o premieră. Va fi primul la care participă 48 de echipe, față de 32 câte sunt în prezent.

Separat, Mexicul a mai găzduit un turneu final de două ori, în 1970 şi 1986, în timp ce Statele Untie au fost gazde o singură dată, în 1994. Canada nu a mai organizat niciodată până acum un turneu final.