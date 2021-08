Deși rămasă fără antrenor, CFR Cluj s-a impus categoric în fața FCSB: 4-1

CFR Cluj a învins duminică FCSB cu scorul de 4-1 (1-0), într-o partidă jucată pe teren propriu, pe o ploaie puternică. Campioana României s-a impus clar în faţa roş-albaştrilor, în ciuda faptului că a rămas fără antrenorul Marius Șumudică, iar pe banca tehnică a avut un interimar, în persoana fostului portar Ovidiu Ceclan.

Golul de onoare al echipei antrenate de Edi Iordănescu, tehnician care a câştigat titlul cu CFR în sezonul trecut, a fost înscris de Ianis Stoica (90). FCSB are trei meciuri consecutive fără victorie, un egal şi două eşecuri.

În schimb, clujenii au reușit a șaptea victorie consecutivă în actualul sezon din Liga 1. Pentru CFR Cluj au marcat Billel Omrani (30), Runar Mar Sigurjonsson (57), Ciprian Deac (67) şi Denis Alibec (73 - penalty), în urma unor erori în apărarea bucureşteană. CFR câştigase în primele şase etape la diferenţă de un singur gol.

Edi Iordănescu: „Banca noastră a fost astăzi ca o grădiniță”

Antrenorul Edi Iordănescu spune că FCSB mai are nevoie de cel puțin trei jucători cu experiență, altfel cu greu va prinde playoff-ul Ligii 1.

„O partidă pierdută, la un scor greu de digerat. Trebuie să felicit adversarul, am întâlnit campioana României, care conduce detașat în campionat. Au trecut peste problemele lor, știam că pot face asta, cunosc bine grupul”, a spus Edi Iordănescu, potrivit digisport.ro.

„Ne pare rău, dar asta este diferența în momentul de față. E foarte greu să vorbim despre titlu, cât timp arătăm atâta naivitate, atâta fragilitate. CFR Cluj nu a avut ocazii în prima repriză, dar apoi a venit un gol cu șansă la Omrani. Am făcut greșeli multe, iar în repriza a doua ne-am pierdut capul. Aici se vede lipsa de experiență, lipsa de maturitate, lipsa de personalitate”, a afirmat antrenorul. „Banca noastră a fost astăzi ca o grădiniță”, a mai spus Edi Iordănescu, după eșecul cu CFR Cluj.

Ce spune portarul FCSB despre cele patru goluri primite

Portarul FCSB Andrei Vlad a declarat, duminică seară, că pentru echipa sa a fost o seară neagră, iar jucătorii trebuie să se gândească acum la „meciul sezonului”, cu Dinamo.

„O seară neagră pentru noi. De mâine trebuie să ne întoarcem la treabă, să strângem rândurile, să ne pregătim pentru Dinamo. A fost un meci greu, au fost mai buni, noi poate nu am îndeplinit toate obiectivele tactice. Meciul cu Dinamo este meciul sezonului pentru noi şi trebuie să facem puncte separat”, a declarat Vlad.

Întrebat dacă îşi reproşează ceva la golurile marcate de CFR, Vlad a răspuns: „O să-mi fac o proprie analiză, o să răspund în faţa antrenorului. Domnul Edi, când a venit, mi-a spus că are încredere în mine şi să-i demonstrez pe teren, în seara asta nu i-am demonstrat asta pe teren”.

Ciprian Deac: Pentru CFR a fost o săptămână grea, cu „puțin haos”

Fotbalistul echipei CFR Cluj, Ciprian Deac, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, că la acest joc s-a văzut spiritul echipei după o săptămână grea, cu haos.

„Au fost câteva zile foarte grele, a fost puţin haos, dar e bine că noi, jucătorii, ne-am adunat, ştiam ce spirit avem, ce grup avem şi acest lucru s-a văzut în această seară. Am vorbit noi, jucătorii cei mai experimentaţi, am încercat să strângem rândurile să mergem mai departe. În Europa nu am făcut meciuri reuşite, ne doare, dar ce putem să facem este să muncim mai mult. Cred că nimeni nu se gândea la un scor aşa mare, dar sincer credeam că putem câştiga. Diferenţa a fost foarte mare. Ne gândeam doar să câştigăm cele trei puncte şi să avem o minivacanţă”, a spus Deac.

El a evitat să vorbească despre despărţirea de Marius Şumudică şi venirea noului antrenor: „Nu vreau să vorbesc despre ce a fost. Ne pare rău de tot ce s-a întâmplat. Viaţa merge înainte. Orice antrenor care va veni este binevenit, avem un grup serios şi o echipă care munceşte foarte mult la antrenamente. Orice antrenor va veni îi va fi uşor să lucreze cu noi. Cred că cu o apărare bună poţi câştiga campionatul”.

Și Denis Alibec a declarat că îi pare rău că Marius Şumudică s-a despărţit de club. El a menţionat că s-a înţeles bine la Kayseri cu Dan Petrescu, care ar urma să preia conducerea tehnică a echipei clujene.

„Unul dinte motivele pentru care am venit aici a fost Marius Şumudică. Îmi pare rău pentru el că s-a terminat aşa, dar asta este viaţa de antrenor. Cine va veni, cu siguranţă vom face treabă bună. M-am înţeleds foarte bine cu Dan Petrescu la Kayseri, cu siguranţă vom face treabă. Sunt jucători cu mare experienţă, cu mare valoare şi se vede acest lucru. Dacă vom continua aşa, cu siguranţă ne vom impune”, a spus Alibec.

Clasamentul Ligii 1

Luni, 30 august, mai sunt de jucat două partide din etapa a 7-a a actualului sezon al Ligii 1:

FC Academica Clinceni - CS Mioveni (Stadion Dinamo - Bucureşti, ora 18:00)

CS Gaz Metan Mediaş - FC UTA Arad (Stadion Gaz Metan - Mediaş, 21:00)

Clasament:

1 CFR Cluj 7 7 0 0 13-4 21

2 Rapid 7 5 1 1 8-2 16

3 FC Botoşani 7 4 2 1 7-5 14

4 Farul 7 3 3 1 7-2 12

5 Universitatea Craiova 7 4 0 3 9-8 12

6 UTA 6 3 2 1 6-3 11

7 FCSB 7 2 3 2 9-9 9

8 CS Mioveni 6 3 0 3 4-5 9

9 FC Voluntari 7 3 0 4 7-11 9

10 FC U Craiova 1948 7 2 2 3 7-8 8

11 FC Argeş 7 2 1 4 6-6 7

12 Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 7 1 3 3 6-8 6

13 Chindia Târgovişte 7 1 3 3 5-7 6

14 Dinamo 7 2 0 5 6-11 6

15 Gaz Metan Mediaş 6 1 1 4 4-8 4

16 Academica Clinceni 6 0 1 5 5-12 1

