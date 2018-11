Ianis Hagi a debutat la naționala mare: Visul meu este devin jucător de bază

Fotbalistul Ianis Hagi a declarat, sâmbătă seară, că debutul la prima reprezentativă a României reprezintă un pas înainte pentru el, dar visul lui este să devină jucător de bază la naţională.

„Suntem destui de la tineret aici, mai sunt Răzvan Marin, Manea, înseamnă că am făcut treabă bună la U21, practic am făcut istorie. Când faci bine, toate vin de la sine. Sperăm să repetăm şi la echipa mare performanţele de la U21. Tricoul o să-l ţin acasă pe lângă toate cele de la Viitorul, Fiorentina, când am debutat. M-am simţit bine la seniori, m-am integrat bine, totul a decurs bine şi sper să vin cât mai des la naţională. Mergem în Muntenegru cu gândul să câştigăm. Avem victoria asta, ne-a dat un impuls bun şi mergem să câştigăm. Tata mi-a urat baftă, să fiu eu, să-mi văd de treaba mea şi curaj. Când vii la naţională, trebuie să fii pregătit de orice, să-ţi reprezinţi ţara. Este un pas înainte, dar visul meu este devin jucător de bază la naţională. Mă simt bine pe teren şi nu am emoţii", a declarat Hagi, la Pro TV, potrivit News.ro.

Reprezentativa României a învins, sâmbătă seară, pe Stadionul Ilie Oană din Ploieşti, cu scorul de 3-0 (1-0), selecţionata Lituaniei, în grupa a patra a Diviziei C a Ligii Naţiunilor.

Cu o etapă înainte de finalul fazei grupelor, tricolorii ocupă locul doi în clasamentul grupei, cu nouă puncte, două mai puţine decât liderul Serbia. Sârbii întâlnesc însă în ultima etapă Lituania, care nu a obţinut nicio victorie, iar România, în deplasare, Muntenegru.

Golurile au fost marcate de Puşcaş ‘7, Keşeru ’47 şi Stanciu ’65.

Ianis Hagi, care a intrat pe teren în minutul 68, a debutat la acest meci în prima reprezentativă.

