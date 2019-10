Incidente grave la meciul Bulgaria-Anglia. Suporteri bulgari le-au strigat englezilor că sunt maimuțe și au făcut salutul nazist

Incidente rasiste grave au avut loc în timpul meciului dintre Bulgaria și Anglia, din preliminariile Campionatului European. Partida a fost întreruptă de două ori, iar englezii au fost la un pas să iasă de pe teren.

Mai mulți suporteri bulgari le-au strigat fotbaliștilor englezi că sunt maimuțe și au făcut salutul nazist. În ciuda apelului făcut de crainicul stadionului, incidentele au continuat.

Partida, care s-a încheiat cu victoria cu 6 la 0 a Angliei, s-a jucat oricum în fața unui public redus, după ce UEFA a sancționat Bulgaria pentru comportamentul rasist al suporterilor la meciurile anterioare cu Cehia și Kosovo.

În urma acestor incidente, UEFA va sancţiona din nou dur federaţia bulgară.

„Ce seară dezamăgitoare! E poate una dintre cele mai îngrozitoare pe care le-am văzut în fotbal. Am auzit scandări rasiste îngrozitoare. Am văzut un grup de persoane îmbrăcate în negru complet. Erau aproximativ 50 care făceau ceea ce părea să fie un gest fascist”, a spus Greg Clarke, președintele Federației Engleze de Fotbal.

Englezii au fost la un pas să iasă de pe teren.

„Când am vorbit cu băieţii la final, cred că încă simt că au reuşit să demonstreze ceva. Dar fiindcă vor să fie recunoscuţi pentru fotbal, jucau atât de bine că nu au vrut să iasă de pe teren în acel moment, sunt sigur că aşa au gândit. Sunt incredibil de mândru de toti jucătorii şi de staff. Sigur, am putea fi criticaţi că nu am mers suficient de departe, dar cred că am demonstrat ceva important şi, sincer, am fost într-o situaţie în care era imposibil să mulţumim pe toată lumea”, a spus Gareth Southgate, selecţionerul Angliei.

„Mă concentram la meci, nu am auzit nimic. Dacă aceste lucruri se dovedesc adevărate, ar trebui să ne fie rușine și să ne cerem scuze. Dar mai întâi trebuie să se dovedească dacă este adevărat. Susțin aplicarea unei pedepse dure dacă așa s-a întâmplat, dar mai întâi trebuie dovedit. Dacă nu, sunt doar speculații”, a spus, pe de altă parte, Krasimir Balakov, selecționerul Bulgariei.