Liga Naţiunilor | Victorie la limită pentru România în Lituania. Tricolorii, la a patra victorie consecutivă

Naţionala de fotbal a României a învins greu echipa Lituaniei, cu scorul de 2-1 (1-1), marţi seara, pe Stadionul Dariaus ir Gireno din Kaunas, în Grupa a 2-a din Liga C a Ligii Naţiunilor.

Răzvan Marin (18 - penalty) şi Denis Drăguş (65) au adus a patra victorie consecutivă a tricolorilor în această campanie, după ce balticii au deschis scorul prin Armandas Kucys (7 - penalty), relatează Agerpres.

Meciul de la Kaunas, desfăşurat pe un teren greu, a început practic de la 1-0 pentru gazde, după un penalty primit uşor pentru un presupus henţ la Andrei Raţiu, la centrarea lui Lasickas. Kucys (7) a transformat şi balticii au trecut în avantaj.

România a preluat controlul jocului şi Man (10) a fost blocat in extremis de Gertmonas, portarul Universităţii Cluj.

În min. 17, acelaşi Man a executat un corner, iar Gineitis a comis henţ în propriul careu, România egalând din penalty prin Răzvan Marin (18).

Drăguş s-a aflat în prim plan de două ori în prima repriză, dar a tras pe lângă poartă (25), în încercarea de a găsi colţul lung, iar apoi Gertmonas a respins lovitura sa de cap după un corner (30).

Gazdele au avut ultimele ocazii din prima repriză, prin Slivka (44), care a reluat peste poartă cu latul de la 12 metri, şi prin Lasickas (45+1), la cărui şut din marginea careului a fost respins cu emoţii de Niţă.

În partea secundă, echipa antrenată de Mircea Lucescu a avut o primă oportunitate la şutul puternic al lui Mihăilă (53), de la circa 30 de metri, deviat în corner. La rândul său, Man (61) a şut pe lângă de la 22 de metri.

Golul victoriei echipei României, care a evoluat în albastru în acest meci, după multă vreme, a fost marcat la capătul unei faze spectaculoase: Lituania a avut o lovitură liberă din marginea careului nostru, s-a executat în zid, iar Drăguşin a plecat vijelios pe contraatac, i-a pasat lui Man, care l-a angajat pe Drăguş, iar acesta a marcat pe lângă Gertmonas (65).

Balticii au căutat egalarea în ultima parte a meciului, în timp ce tricolorii au încercat să dea lovitura şi să se desprindă pe tabelă.

Olaru (86) a şutat din marginea careului, dar Gertmonas a prins.

În min. 87, Paulauskas era să profite de o neînţelegere între Drăguşin şi Niţă, dar nu a reuşit să trimită mingea spre poartă.

Ultima ocazie a gazdelor a fost ratată de „veteranul” Cernych (90), care a şutat din marginea careului, razant cu vinclul.

Kosovo a dispus de Cipru cu 3-0 şi rămâne la trei puncte în spatele României, înaintea ultimelor meciuri din campanie, România - Kosovo (15 noiembrie) şi România - Cipru (18 noiembrie).

Foto: Flashscore.ro

Liga Naţiunilor 2024/25 va avea efect direct şi asupra preliminariilor europene pentru Cupa Mondială din 2026. Cele mai bune patru câştigătoare de grupe din Liga Naţiunilor, exceptând echipele care au încheiat pe primele două locuri în grupele din preliminarii, vor participa la meciurile de baraj pentru CM 2026, alături de toate cele 12 echipe de pe locul secund din preliminariile clasice. Astfel, vor rezulta patru play-off-uri, fiecare cu câte patru echipe, ce se vor disputa în sistem semifinale-finală, urmând a se stabili ultimele patru naţionale europene participante la Cupa Mondială din Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada.

Nicolae Stanciu: Cu siguranţă vom da totul pentru a ataca Mondialul

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naţionale a României, îşi doreşte ca tricolorii să câştige ultimele două meciuri din grupele Ligii Naţiunilor şi după aceea se vor gândi la Mondial, competiţie la care îşi doresc enorm să ajungă.

„Deocamdată ne gândim la luna viitoare, în care vom avea ultimele două meciuri, cu Kosovo şi Cipru. Cu siguranţă vom fi mai aproape de Mondial, mai ales dacă vom reuşi să câştigăm şi ultimele două jocuri. Avem nevoie de punctaj maxim, pentru că ştim că acesta este un criteriu pentru acel loc de baraj din Liga Naţiunilor. Dacă vom încheia cu două victorii cred că toată lumea va fi mulţumită, vom fi încrezători şi vom aştepta cu nerăbdare să vedem ce se va întâmpla la anul, în ce grupă vom fi. Cu siguranţă vom da totul pentru a ataca Mondialul”, a declarat Nicolae Stanciu.

Denis Drăguş: Ne propunem să terminăm neînvinşi

Denis Drăguş, autorul golului victoriei pentru România la meciul cu Lituania, spune că tricolorii au puterea de a încheia neînvinşi partidele din grupa Ligii Naţiunilor.

„M-am descătuşat, a fost şi ziua fetiţei mele, mi-am dorit să înscriu pentru ea. Foarte important că am luat maxim de puncte, important că avem continuitate. Am simţit susţinere din partea lui Mircea Lucescu, mă bucur că ne face să avem încredere în noi, e important să mergem pe acest drum. [despre gol] Drăguşin şi-a descoperit nişte calităţi, am făcut un contraatac frumos, ştim să facem astfel de faze. Avem jucători care pot face asta. Ne propunem să terminăm neînvinşi, avem forţa necesară să o facem”, a declarat Denis Drăguş, potrivit News.ro.

Răzvan Marin: Îmi doresc să marchez şi din acţiune acum, nu doar din penalti

Răzvan Marin a declarat, marţi seară, după meciul României cu Lituania, scor 2-1, că şi-ar dori să înscrie pentru naţională şi din acţiune, nu doar din penalti. El a menţionat că tricolorii îşi doresc victorii şi în ultimele două partide din grupă.

„A fost un meci destul de greu, dar important este că am reuşit să luăm cele trei puncte. Nu am început jocul prea bine dar până la urmă ne-am revenit. Cred că am făcut un meci bun. La penalti l-am simţit pe portar să vrea să meargă în colţul ăla dar sunt destul de sigur de mine şi ştiu că dacă dau tare e greu să scoată. Îmi doresc să marchez şi din acţiune acum, nu doar din penalti. Obiectivul nostru va fi să obţinem alte şase puncte la Bucureşti, să terminăm grupa cum am început-o. Trebuie să progresăm din punct de vedere al posesiei şi cred că uşor, uşr facem asta”, a spus Marin.

Radu Drăguşin: Suntem fericiţi că am încheiat aceste două meciuri cu două victorii

Radu Drăguşin, fundaşul central al naţionalei României, crede că prin victoria de la Kaunas tricolorii au dovedit că sunt o echipă puternică.

„Suntem fericiti că am încheiat aceste doua meciuri cu două victorii. Din păcate terenul nu a fost deloc bun. Într-un final, cum-necum, am reuşit să câştigăm toate cele trei puncte şi asta dovedeşte că suntem o echipă puternică, nu ne speriem de nimeni şi luptăm până la final”, a declarat Drăguşin.

Lituania - România 1-2 (1-1)

Au marcat: Armandas Kucys (7 - penalty), respectiv Răzvan Marin (18 - penalty), Denis Drăguş (65).

Cartonaşe galbene: Slivka (48), Burcă (63), Kucys (77), Gineitis (85), Coman (90+3).

Kaunas, Stadionul Dariaus ir Gireno

Liga Naţiunilor - Liga C, Grupa a 2-a

Au evoluat echipele:

LITUANIA: 12. Edvinas Gertmonas - 2. Rokas Lekiatas, 4. Edvinas Girdvainis, 3. Artemijus Tutyskinas (20. Titas Milasius, 59) - 17. Pijus Sirvys (10. Fedor Cernych, 75), 14. Vykintas Slivka, 6. Modestas Vorobjovas (8. Giedrius Matulevicius, 80), 15. Gvidas Gineitis, 13. Justas Lasickas (căpitan) - 22. Paulius Golubickas (23. Artur Dolznikov, 59), 11. Armandas Kucys (19. Valdas Paulauskas, 80).

Selecţioner: Edgaras Jankauskas.

Rezerve neutilizate: 1. Mantas Bertasius, 16. Deividas Mikelionis - 5. Klaudijus Upstas, 7. Tomas Kalinauskas, 9. Gytis Paulauskas, 18. Domantas Antanavicius, 21. Dominykas Barauskas.

ROMÂNIA: 1. Florin Niţă - 2. Andrei Raţiu, 3. Radu Drăguşin, 15. Andrei Burcă, 23. Deian Sorescu - 10. Nicolae Stanciu (căpitan), 6. Marius Marin, 18. Răzvan Marin (21. Darius Olaru, 72) - 20. Dennis Man (14. Ianis Hagi, 84), 19. Denis Drăguş, 13. Valentin Mihăilă (17. Florinel Coman, 72).

Selecţioner: Mircea Lucescu.

Rezerve neutilizate: 12. Horaţiu Moldovan, 16. Ştefan Târnovanu - 4. Cristian Manea, 5. Virgil Ghiţă, 7. Denis Alibec, 8. Alexandru Chipciu, 9. George Puşcaş, 11. Victor Dican, 22. Alexandru Mitriţă.

Arbitru: Nicholas Walsh; arbitri asistenţi: Graeme Stewart, Calum Spence; al patrulea oficial: Christopher Graham (toţi din Scoţia)

Arbitru video: John Beaton; arbitru asistent video: Ross Hardie (ambii din Scoţia)

Observator UEFA pentru arbitri: Viktor Kassai (Ungaria); Delegat UEFA: Hayri Cavuşoglu (Turcia).

Editor : Liviu Cojan