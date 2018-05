Lui Dan Petrescu i s-a făcut rău după meci

Finalul meciului din Gruia dintre CFR Cluj și CS U Craiova a fost unul foarte tensionat, iar antrenorului Dan Petrescu i s-a făcut rău după minutele de prelugiri trăite la cote maxime, scrie digisport.ro.

Antrenorul clujenilor nu a venit la flash-interviu, iar în locul lui a vorbit secundul Emil Caras. „Dan nu e bine. Pentru el, e mai bine să fie sub îngrijirea doctorului. Prea mulţi nervi, atâtea meciuri în care am condus. Avem şi noi o vârstă. E sub îngrijirea doctorilor acum, dar victoria îi face bine”, a spus Caras.

Nu este prima oară când Petrescu are probleme de sănătate după un meci. La conferinţa de presă purtată înaintea partidei cu Craiova, tehnicianul a povestit că i-a fost rău şi în ultima săptămână, după derby-ul cu FCSB, scor 1-1, şi că jucătorii săi au suferit foarte mult.

„A fost o săptămână nu foarte uşoară nici pentru mine, nici pentru jucători. Personal nu m-am simţit bine. Am şi răcit, m-am simţit rău. Toţi jucătorii au plâns prin vestiare, au suferit. Le-am spus că încă mai e posibil să facem ceva. Trebuie să credem! În cele trei deplasări pe care le-am avut meritam 9 puncte”, spunea Petrescu.

După primele opt etape disputate în play-off, CFR e pe primul loc, cu 44 de puncte. Ardelenii aşteaptă acum un pas greşit al rivalei FCSB, care e pe doi, cu 43 de puncte şi un meci mai puţin disputat. Poli Iaşi - FCSB se joacă luni, 7 mai, de la ora 20:45, în direct la Digi Sport 1.