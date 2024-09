Mircea Lucescu, selecţionerul echipei naţionale a României, ştie că drumul către Mondial abia a început şi spune că surprizele pot apărea de la orice adversar întâlnit.

„Trebuia să obţinem această victorie! Meritul acestei victorii este şi al celor care au fost înaintea mea: Contra, Edi Iordănescu, Mirel Rădoi, toţi cei care au contribuit la formarea acestui grup de jucători importanţi. Este o victorie importantă, care ne dă speranţă. În următorul meci trebuie să confirmăm evoluţia din această seară. Am controlat jocul, am ştiut să construim, am avut posesia mingii. Măcar să-mi fie mie greu să aleg jucătorii care trebuie să joace. Acum a fost doar un meci, ne trebuie în continuare o bună pregătire, pentru că surprizele pot veni de la fiecare echipă”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit News.ro.

Echipa naţională a României a învins vineri seara, în deplasare, scor 3-0, echipa naţională din Kosovo, în primul meci al tricolorilor în grupa C2 a Ligii Naţiunilor.

