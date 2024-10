Mircea Lucescu, după partida cu Lituania: M-am temut de acest meci. Felicit băieţii, sunt convins că vor continua pe aceeaşi linie

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, marţi seară, după meciul cu Lituania, scor 2-1, că s-a temut de acest joc şi că îi felicită pe tricolori pentru capacitatea de a se dărui. El a precizat că naţionala trebuie să câştige şi ultimele două meciuri din grupa de Liga Naţiunilor.

„Un meci dificil, Un joc în care am plecat cu un handicap care ne-a făcut să fim mai precauţi Cred că penaltiul... nu ştiu dacă a fost valabil. Dar după aceea echipa a jucat bine. De data asta într-o confruntare fizică cu Lituania am reuşit să câştigăm duelurile la mijlocul terenului. Am avut câteva ezitări, câteva greşeli, poate presiunea a făcut să luăm unele decizii greşite. Drăguş a făcut o partidă exceentă. Ultimele meciuri le jucăm ca să câştigăm, aveam această obligaţie. Cred că băieţii dacă vor continua pe acelaşi drum încrederea în potenţialul lor va fi imensă”, a spus Lucescu la Digi Sport.

La Antena 1, selecţionerul a mai declarat că i-a felicitat pe jucătorii tricolori.

„I-am felicitat pe băieţi. Un meci în care şi din cauza terenului s-a dus mai mult pe aspectul fizic. Am făcut un meci bun, tactic am jucat pentru a câştiga. Felicit băieţii pentru capacitatea lor de a se dărui în joc. Trei puncte foarte importante. Urmează celelalte două jocuri în care vrem să jucăm la acelaşi nivel şi să obţinem victorii. Sper ca în continuare să fim la fel. M-am temut de acest meci. Sunt foarte mulţmit şi sunt convins că băieţii vor continua pe aceeaşi linie”, a adăugat el, potrivit News.ro.

Reprezentativa României a învins, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 2-1, selecţionata Lituaniei, în etapa a patra a grupei C2 a Ligii Naţiunilor. Pentru tricolorii pregătiţi de Mircea Lucescu este al patrulea succes în tot atâtea meciuri disputate în actuala ediţie a competiţiei. România este lider în grupă.

