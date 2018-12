FCSB, eșec de proporții la Sfântu Gheorghe: 2-4 cu Sepsi OSK

FCSB a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 4-2 (2-0), de echipa Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, în etapa a XVIII-a a Ligii I. Pentru prima oară după cinci ani și jumătate, roș-albaștrii au primit patru goluri în campionat, notează digisport.ro.

Nicolae Dică, antrenorul FCSB, supărat după ce elevii săi au pierdut la Sfântu Gheorghe cu 2-4 meciul cu Sepsi OSK

Pentru Sepsi, este prima victorie cu FCSB. Au marcat Vaşvari '32, Ştefan '36, Tandia '53 (penalti) şi Mensah '90+4 pentru Sepsi, în timp ce pentru FCSB au înscris Coman '61 şi Rusescu '88.

Fundaşul Florin Ştefan a marcat golul etapei, în poarta lui FCSB. Până la reuşita lui, Sepsi avea deja 1-0. Cu doar patru minute înainte, Vaşvari deschisese scorul. După pauză, tot Vaşvari a obţinut un penalty, iar Tandia a transformat pentru un incredibil 3-0. A fost momentul în care echipa lui Dică A început o cursa de revenire. Intrat în locul lui Man, Rusescu a pasat decisiv pentru Florinel Coman, care a redus din handicap. Acelaşi Coman a mai ratat două ocazii bune. Pe final, Rusescu a marcat şi el, dar roş-albaştrii au fost taxaţi pentru a patra oară. Tandia şi-a trecut în cont dubla, iar FCSB a plecat învinsă de la Sfântu Gheorghe şi a căzut la cinci puncte în spatele liderului CFR Cluj.

Din luna octombrie nu mai pierduse FCSB în campionat.

FCSB a pierdut cu 2 la 4 la Sepsi şi rămâne la cinci puncte în spatele liderului CFR Cluj. Podiumul este completat de Viitorul.

Antrenorul FCSB, Nicolae Dică, a fost foarte supărat pe elevii săi.

„Cum am început jocul, pe vârfuri, ca și cum nu conta. Pe noi ne interesa că terenul e înghețat, cum jucăm noi pe terenul ăsta? Nu am avut atitudinea celor de la Sepsi. Ne-a costat prima repriză. Sunt dezamăgit că nu am avut o atitudine bună. Puteam să primim 4 goluri, dar nu cu acea atitudine. Nu am reușit să punem presiune pe final. Am jucat slab. Este greu de pregătit un asemenea meci. Ne-au ieșit foarte puține în acest meci”, a spus Nicolae Dică după meci, citat de digisport.ro.

Etichete:

,

,

,

,