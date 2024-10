Mijlocaşul spaniol al echipei Manchester City, Rodri, a câştigat Balonul de Aur, luni seară, la gala de la Paris. El îi succede în palmares argentinianului Lionel Messi. La 28 de ani, Rodri este campion european cu naţionala Spaniei şi campion al Angliei cu Manchester City, potrivit News.ro.

În sezonul trecut, el a evoluat în 63 de meciuri, a marcat 12 goluri şi a oferit 14 pase decisive.

Premiul i-a fost înmânat de fostul fotbalist liberian George Weah.

Accidentat, el a urcat pe scenă în cârje, fiind ajutat de prezentatorul Didier Drogba.

„Nu mă prea pricep la reţele de socializare. Sunt o persoană destul de simplă. Vreau să mă bucur de viaţă şi să fiu un lider pentru echipa mea. Sunt foarte calm, chiar dacă uneori mă enervez. Sunt o persoană absolut normală în afara terenului. Încerc să dau tot ce am mai bun. Vreau să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Cu valori şi perseverenţă, poţi realiza lucruri mari. Mă simt mult mai bine acum. Încerc să am grijă de mine şi să văd partea pozitivă, care este să petrec timp cu familia mea. Voi sărbători acest Ballon d'Or cu oamenii pe care îi iubesc. Da, am de gând să dorm cu Balonul de Aur, asta e sigur.”, a spus Rodri.

Câștigătorul Balonului de Aur 2024 a fost anunțat luni, într-o gală care a avut loc la Theatre du Chatelet din Paris.

Rodri este al doilea spaniol veritabil care câştigă trofeul, după Luis Suarez, în 1960. Alfredo Di Stefano, născut în Argentina şi naturalizat spaniol, a cucerit şi el de două ori ''Balonul de Aur'' (1957, 1959).

