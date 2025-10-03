Live TV

Universitatea Craiova a fost învinsă de Rakow la debutul în Conference League

Data actualizării: Data publicării:
univ craiova rakow profimedia-1042854194

Echipa poloneză Rakow Czestochowa a dispus joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, de formaţia Universitatea Craiova, în prima etapă a grupei Conference League. Oltenii au jucat în zece din minutul 53.

Prima repriză a meciului de la Sosnowiec a fost dominată de gazde, care au atacat poarta lui Isenko încă din start. Jonathan Brunes a cerut penalti în minutul 10, la intervenţia lui Screciu, dar arbitrul nu a acordat nimic, apoi acelaşi Brunes a şutat. Însă Adrian Rus a reuşit să respingă, în minutul 32.

Românul de la Rakow, Racoviţan, a fost aproape de gol în minutul 33, în timp ce singura oportunitate pentru elevii lui Rădoi a apărut la şutul pe lângă poartă a lui Baiaram.

Imediat după pauză Pienko a deschis scorul printre picioarele lui Isenko, în minutul 47, pentru ca şase minute mai târziu Screciu să îl faulteze pe Brunes şi, după verificarea VAR, românul a primit cartonaş roşu, fiind eliminat.

Isenko a respins şutul lui Ameyaw, în minutul 63, iar în minutul 80 Oskar Repka a majorat avantajul polonezilor. Acesta a fost şi scorul final, Rakow – Universitatea Craiova 2-0 şi oltenii debutează cu înfrângere în Conference League.

RAKOW: Trelowski – F. Tudor, Racoviţan, Svarnas – Ameyaw, Struski (P. Barath 75), Repka (Mircetic 86), Adriano Amorim – Pienko (Bulat 75), Brunes (Makuch 86), Ivan Lopez (Diaby-Fadiga 22).
Antrenor: Marek Papszun

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Ad. Rus, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Al. Creţu (Romanchuk 59), T. Băluţă (L. Houri 76), Cicâldău (Mekvabishvili 59), Bancu – Al Hamlawi (Nsimba 76), Baiaram (Samuel Teles 59).
Antrenor: Mirel Rădoi

Cartonaşe galbene: Ameyaw 55 / Carlos Mora 26, Bancu 66
Cartonaş roşu: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova) min. 53

Arbitri: Ishmael Barbara - Luke Portelli, James Muscat
Arbitri VAR: Michael Fabbri - Rosario Abisso (toţi din Malta)

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
3
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
4
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
Serghei Nariskin
5
Spionii lui Putin susțin că dronele care au ajuns în România și Polonia ar fi fost...
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Digi Sport
Ucrainenii au aflat că Mircea Lucescu va scoate din buzunar 17.500.000 € și nu au stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Moscow, Russia. 09 May, 2025. Russian President Vladimir Putin delivers an address during the annual Victory Day military parade at Red Square, May 9, 2025, in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Russian Government/Alamy Live News
Ministrul Apărării reacționează la acuzațiile lui Vladimir Putin la...
ploi
Ciclon în România, cu vreme severă în jumătate de țară. Ninge...
vladimir putin
România, dată exemplu de Vladimir Putin pentru manipularea alegerilor...
klaus iohannis
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF. Fostul președinte al...
Ultimele știri
Putin îi răspunde lui Trump: NATO este un tigru de hârtie. „Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi!” le transmite membrilor alianței
Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării: Organizăm licitație pentru 216 tancuri moderne. Condiția este să fie fabricate în România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
jucatorii universitatii craiova se bucura dupa calificarea in conference league
Conference League. Rakow - Universitatea Craiova, de la 22:00. Oltenii, încurajați din tribune de câteva sute de fani
jucatorii universitatii craiova se bucura dupa calificarea in conference league
Universitatea Craiova și-a aflat programul complet în Conference League. Oltenii încep faza principală în deplasare
craiova1
Cât de în formă sunt adversarii Universității Craiova. Finanțatorul echipei, plin de optimism: „Ne putem califica, sigur că da”
craiova
Tragere la sorți. Cu cine joacă Universitatea Craiova în Conference League: adversare, locul, data și ora de desfășurare a meciurilor
jucatorii craiovei se bucura dupa gol
Conference League. Calificare în faza principală pentru Universitatea Craiova, după ce a învins Istanbul Başakşehir și în Bănie
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie sfidează orice regulă și pozează în costum de baie la 77 de ani: „Destest să-mi acopăr corpul!” Cum...
Cancan
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Fanatik.ro
Aza Gabriela, declarație pentru iubitul ei, Horațiu Moldovan. Fotbalistul de la Real Oviedo are de ce să fie...
editiadedimineata.ro
Cum să ai cel mai bun somn
Fanatik.ro
La 31 de ani, o dublă campioană de Grand Slam a făcut marele anunț care a luat prin surprindere lumea...
Adevărul
Cadourile de protocol primite de Maia Sandu: cel mai valoros este de la Macron. Ce i-a dăruit România
Playtech
Strat de zăpadă de 50 cm. Cât ține vremea rea și ce regiuni vor fi cele mai afectate de ninsori
Digi FM
Ianis Hagi și soția lui, Elena, și-au botezat fiul născut acum o lună. Ce nume au ales pentru primul nepot al...
Digi Sport
Elvețienii au ”desființat” un fotbalist de la FCSB!
Pro FM
Ce relație are fiica lui Michael Jackson cu mătușa ei. Paris și Janet Jackson s-au întâlnit la Săptămâna...
Film Now
Nicole Kidman, prima apariție publică după ce a depus cererea de divorț de Keith Urban. Actrița nu și-a dorit...
Adevarul
Medici sancționați în Europa tratează pacienți în România: cazul doctorului radiat pentru abuz sexual care...
Newsweek
Cum a ajuns guvernul să nu aibă bani să crească pensiile? Marea Recalculare a costat 4.000.0000.000€
Digi FM
Radu Drăgușin și-a cerut iubita în căsătorie, într-un cadru spectaculos. Cine e partenera fundașului...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
"Fața ei arată complet diferit!" Val de reacții după apariția Emmei Stone la Paris, din partea fanilor care...
UTV
David Măruță și Ilona Tand s-au despărțit după trei luni de relație. Ce spune Andra despre idila...