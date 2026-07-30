CFR Cluj a spălat ruşinea echipelor româneşti în Conference League: a învins Alashkert şi s-a calificat în turul 3 preliminar

Echipa CFR Cluj a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-0, gruparea armeană Alashkert, calificându-se în turul al treilea preliminar din Conference League. Joi, FCSB și U Cluj au fost eliminate din această competiție de FK Auda, respectiv Brann Bergen.

Clujenii au început lansat meciul din Gruia şi Muhar a deschis scorul în minutul 3, din centrarea lui Drazic.

În minutul 12 Cezar Henrique l-a faultat pe Drazic, din postură de ultim apărător, şi a fost eliminat de arbitrul întâlnirii. Chiar şi în zece, oaspeţii au trecut pe lângă egalare, în minutul 21, la marea ocazie a lui Hakobyan, iar gazdele au lovit de două ori bara într-un minut, ambele ocazii aparţinându-i lui Cordea, în minutul 41.

În primul minut de prelungire Korenica a făcut 2-0, servit de Drazic, omul cu pasa şi la primul gol.

Elevii lui Folha au rămas în control şi în repriza secundă, ratând prin Muhar şi Cordea, iar majorarea scorului a venit în minutul 78. Braun a pătruns, a şutat şi Beglaryan a respins până la Fică, tânărul jucător marcând pentru CFR Cluj – Alashkert 3-0.

CFR s-a calificat astfel în turul al treilea din Conference League unde va juca împotriva norvegienilor de la Tromso, eliminaţi din Liga Europa de Hradec Kralove.

CFR CLUJ: Vâlceanu – Braun (Camora 84), Pantalon, Aly Abeid, Simao Rocha – Muhar (A. Păun 71), Djokovic, Fică (Perianu 84) – Cordea, Drazic (Biliboc 84), Korenica (Şfaiţ 71).

Antrenor: Antonio Folha

ALASHKERT: Beglaryan – Terteryan (Granado 83), Matiukhin, Cezar Henrique, H. Hakobyan (Sadoyan 75) – Piloyan, Nalbandyan (Massoumou 83), Rafael Jesus – Farayola, Momo Toure (Ejike 75), Sabobo (Ndouka 14).

Antrenor: Vahe Gevorgyan

Cartonaşe galbene: Djokovic 49 / Terteryan 80

Cartonaş roşu: Cezar Henrique (Alashkert) min. 12

Arbitru: Vilhjalmur Alvar Thorarinsson (Islanda)

Editor : Liviu Cojan