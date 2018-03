Serena Williams are 3 obiective anul acesta, dar o problemă de sănătate i-ar putea pune jocul în pericol

Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a dezvăluit că sportiva are trei mari obiective pentru anul 2018: să câștige cele trei Grand Slamuri rămase: French Open, Wimbledon și US Open. Într-un interviu acordat WTA, Patrick Mouratoglou anticipează că Serena va fi în cea mai bună formă până la turneul de la Roland Garros.

Foto: Guliver/GettyImages

„Ținta Serenei anul acesta este să câștige turnee de Grand Slam. Ea este conștientă că s-ar putea să dureze un timp până când va reveni la forma fizică de dinainte, dar are așteptări mari, ca întotdeauna. Au mai rămas trei Grand Slamuri anul acesta. Ele sunt cele trei mari obiective ale sale pentru 2018”, a declarat acesta.

Serena Williams va participa la Indian Wells, primul său turneu important de când a revenit din „concediul” de maternitate. Sporitva a mai participat și la Tie Break Tens, unde a fost însă învinsă în semifinale de Shuai Zhang, din China, numărul 34 WTA.

„Probabil aceasta este cea mai mare provocare din cariera Serenei. Ea este deja cunoscută pentru revenirile sale, ultima a avut loc în 2012, când s-a recuperat rapid după o operație, stătuse doi ani fără să câștige un Grand Slam, apoi a revenit la 30 de ani, a câștigat 10 Grand Slamuri și a rămas numărul 1 mondial timp de 3 ani și jumătate. Acum are 36 de ani, a născut, are un al doilea cheag de sânge care îi pune probleme și a trecut mai mult de un an fără să joace. Cred că putem spune fără îndoială că este cea mai mare provocare pentru ea”, este de părere Patrick Mouratoglou.

După ce a născut, Serena Williams a dezvăluit că a avut mai multe cheaguri de sânge, care i-au pus în pericol viața. Williams a avut nevoie de o cezariană de urgență pentru a-și aduce pe lume fiica, în septembrie 2017, însă după operație, sportiva, care a avut probleme cu cheagurile de sânge și în trecut, nu putea să respire. Medicii au operat-o din nou și au descoperit un cheag masiv în abdomen.