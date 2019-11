Simona Halep - Karolina Pliskova, la Turneul Campioanelor - LIVE TEXT. Partida începe după ora 14:00

Simona Halep - Karolina Pliskova, la Turneul Campioanelor 2019. Simona Halep joacă pentru a se califica în semifinalele Turneului Campioanelor cu Karolina Pliskova. Simona Halep și Karolina Pliskova s-au întâlnit de zece ori până acum, iar jucătoarea noastră conduce detașat, cu 7-3, în scorul întâlnirilor directe. Partida va începe la Shenzhen după ora 14:00. Pe www.digi24.ro puteți urmări LIVE TEXT cu cele mai importante momente ale întâlnirii.

Simona Halep și Karolina Pliskova revin pe terenul de la Shenzhen. Vineri, 1 noiembrie, după ora ora 14:00, Simona Halep, fostul lider mondial, o va întâni pe a doua clasată în ierarhia WTA, Karolina Pliskova, în meciul care va decide cine va fi ultima calificată în semifinalele Turneului Campioanelor.

Simona Halep a început bine competiţia. În primul meci din Grupa Mov s-a impus în faţa Biancăi Andreescu, în trei seturi, scor 3-6, 7-6, 6-3, în timp ce în a doua partidă a fost învinsă de Elina Svitolina (5-7, 3-6).

„O să mă focusez pe jocul meu. Voi avea un plan de joc şi voi şti ce este de făcut pentru a câştiga. Vreau neapărat să înving, obiectivul principal este calificarea în semifinale. Am deja 4 ani fără să ies din grupe. Dar vom vedea. Am speranţe că mă voi recupera, în acest moment sunt puţin obosită şi am speranţe că voi juca mai bine decât azi", a spus Simona Halep, la finalul meciului cu Svitolina, care a dezvăluit ce a vorbit cu antrenorul ei, Darren Cahill, referitor la înfrângerea suferită: „Trebuie să schimb ceva din punct de vedere tactic. Am vorbit cu Darren după meci despre asta. De fapt, este ceva ce trebuie sa schimb. Voi continua să îmi schimb jocul, să vin cu ceva nou din punct de vedere tactic".

De cealaltă parte, adversara de vineri, jucătoarea din Cehia a pierdut primul meci de la Turnul Campioanelor, în faţa Svitolinei, şi a ajuns în lupta pentru „Careul de Aşi", după ce Bianca Andreescu s-a retras în a doua partidă din cauza durerilor la genunchi.

„Va fi un meci pe care îl va câştiga cine are nervii mai tari! Asta pentru că amândouă ştim că cine pierde, pleacă acasă. Dar suntem obişnuite cu acest lucru. Va fi un meci dificil pentru mine, ea va încerca schimburi cât mai lungi, seamănă la stil cu Elina Svitolina şi chiar dacă am pierdut în faţa ei nu am făcut un meci rău. Svitolina a bătut-o şi pe Simona, aşa că va fi un meci echilibrat. Am jucat contra ei pe toate suprafeţele, poate mai puţin pe iarbă. Nu cred că va apărea ceva nou, ne ştim bine, ea are jocul ei, eu am stilul meu. Nu va conta suprafaţa de joc, dar pentru că este mai lentă, vom juca mai mult, cu schimburi mai lungi. Am văzut meciurile ei, cum construieşte punctele, am învins-o ultima oară la Miami, am încredere în mine", a spus Karolina Pliskova, înaintea duelului cu Simona Halep.

Simona Halep și Karolina Pliskova, 7-3 în scorul întâlnirilor directe

Simona Halep și Karolina Pliskova s-au întâlnit de zece ori până acum, iar românca conduce cu 7-3 în întâlnirile directe. Ultimul meci l-a câştigat jucătoarea cehă, scor 7-5, 6-1, în semifinale, la Miami, în luna martie. Simona Halep a învins în meciul anterior, cu scorul de 6-4, 5-7, 6-4, din februarie, la Ostrava, în Cupa Federaţiei.

Învingătoarea din această partidă va merge în semifinale, alături de ucraineanca Elina Svitolina (locul 8 WTA).

În primul meci al zilei de vineri, de la ora 12.30, Elina Svitolina, deja calificată după primele două etape, o va întâlni Sofia Kenin, locul 12 WTA. Aceasta o va înlocui pe Bianca Andreescu, care s-a restras din turneu din cauza unor probleme medicale.