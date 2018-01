CTP: Osaka a jucat cu nasul sus

Naomi Osaka, japoneza pe care a învins-o luni Simona Halep la Australian Open calificându-se în sferturile de finală ale turneului, este foarte talentată, dar stă foarte prost la capitolul muncă și tactică, a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu, explicând de ce sportiva din România a obținut facil o victorie într-un meci pentru care mulți aveau emoții.

Cristian Tudor Popescu spune că a fost un meci frumos, dar mărturisește că s-a uitat cu inima strânsă la primele schimburi de mingi din partida Simonei Halep cu japoneza Naomi Osaka, ca să vadă dacă sportiva din România are vreo reținere fizică, în urma meciului „înspăimântător” pe care îl jucase în faza anterioară a competiției cu americanca Lauren Davis, un meci epuizant, care durase trei ore și 45 de minute.

„M-am uitat cu inima strânsă la primele schimburi de mingi să văd dacă are vreo reţinere fizică cât de cât, și nu! Leziunile sau afectările picioarelor pe care le-a avut ea după meciul acela înspăimântător s-au dovedit a nu fi profunde. Și-a revenit și de aici a mai contat doar ce tactică va adopta adversara. Din fericire, Naomi Osaka este o jucătoare foarte talentată, dar care stă prost la capitolul muncă și tactică. Dacă aș fi fost antrenorul lui Osaka, i-aș fi spus: Halep e nr 1 mondial, a avut un meci extrem de obositor, prin urmare, cu cât lungești mai mult schimburile, cu cât meciul durează mai mult, cu atât șansele tale cresc. Trebuie să te angajezi într-un meci de anduranță, de rezistență și ai avea prima șansă. N-a făcut așa ceva Naomi Osaka, a jucat cu nasul sus. Adică a încercat să facă puncte rapid, cu lovituri decisive, tari. Are niște lovituri remarcabile, dar nu s-a angajat în defensivă, s-a dovedit destul de puțin mobilă, n-a reușit să recupereze prea multe mingi și atunci, pentru Simona a fost destul de clar ce are de făcut. Cât mai multe mingi dincolo de fileu, pentru că adversara nu e dispusă să intre într-un joc de anduranță și până la urmă va greși, ceea ce s-a și întâmplat”, a explicat Cristian Tudor Popescu. „În setul 2, Simona, văzând că jocul îi merge, că tactica aplicată funcționează, a căpătat un nivel ridicat de încredere și a început să atace. Astfel, a realizat o victorie foarte preţioasă, în timp scurt, care n-a solicitat-o mult și așa mai câștigă timp de odihnă și de recuperare pentru turul care urmează”, a spus CTP.

Jurnalistul spune că Simona Halep va avea de înfruntat o adversară foarte dificilă în următorul tur, care, cel mai probabil, va fi Karolina Pliskova din Cehia.

În ceea ce privește problemele fizice pe care le-ar avea Simona Halep, Cristian Tudor Popescu este de părere că acestea nu există. „S-a văzut foarte limpede că nu are nicio restricție de mișcare. Dacă ar fi avut o cât de mică problemă profundă...așa, cu dureri...Cu dureri Simona are o îndelungată experiență de a juca și orice jucătoare de nivel înalt poate să ducă meciuri, chiar turnee, cu dureri superficiale, în mușchi, care nu merg până în articulație, deci dacă nu are - și nu are - ligamentele franjurate, nu mai vorbesc de rupte, dacă nu are o întindere reală - mă speriasem de zona superioară a piciorului, spre inghinal, unde acuza o jenă la sfârșitul meciului cu Lauren Davis, dar iată că nu este nici asta, Simona e într-o condiție fizică excepțională ca rezistență, ca anduranță, ca mobilitate, aleargă foarte bine la minge, totul era să nu se fi rupt ceva și asta nu s-a întâmplat ”, a arătat Cristian Tudor Popescu. „Deci este în vârful ei de condiție fizică - și psihică! - din întreaga carieră, în acest moment”, a adăugat jurnalistul.

„Meciuri ca acela cu Lauren Davis, meciuri crâncene, meciuri chinuite, pe care le câștigi în ultima clipă, după ore și ore de luptă, sunt meciuri care, dacă reușești să depășești fizic momentul - ceea ce iată că Simona a reușit, miraculos, spuneam că aștept încă un miracol după victoria cu Lauren Davis și anume recuperarea Simonei înainte de acest meci și iată că el s-a produs - deci, dacă ea a depășit acest moment fizic, psihic ea capătă acum, Simona, o combustie formidabilă, o propulsie care o poate duce până în finală și chiar la câștigarea turneului, cu toate că următoarea ei adversară va fi cu siguranță una grea, foarte grea. După părerea mea, șansele cele mai mari sunt să joace cu Karolina Pliskova”, a încheiat CTP.

Urmăriți comentariul integral al lui Cristian Tudor Popescu în materialul video de mai sus.

