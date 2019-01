CTP: Simona i-a adus sufletul la gură Serenei

Meciul dintre Simona Halep și Serena Williams din optimile Australian Open 2019, câștigat de americancă, a fost excepțional ca nivel, probabil cel mai frumos de până acum în această competiție, un meci pe care Simona Halep l-a pierdut în setul 1, dar în care a reușit să îi „aducă sufletul la gură celei mai bune jucătoare care a pășit vreodată pe un teren de tenis”, a spus la Digi24 comentatorul de tenis Cristian Tudor Popescu. Performanța Simonei în jocul cu acest „monstru sacru” al tenisului este admirabilă, iar perspectivele ei de viitor sunt foarte bune, este de părere CTP.

Cristian Tudor Popescu a avut cuvinte pline de admirație pentru fostul nr. 1 mondial, Serena Williams. „Eu nu știu cum poate să piardă Serena Williams un meci. De câte ori o văd jucând, am această mirare pentru că loviturile ei sunt atât de puternice, atât de precise, știe atât de bine tot jocul, nu are niciun punct slab, tenisul nu are pentru ea secrete, încât și când pierde un punct mă mir. Și dacă ați văzut-o cu câtă determinare, cu câtă îndârjire, la 37 ani, joacă fiecare punct în orice meci. Orice minge pierdută este un motiv de durere, de frustrare pentru ea, nu face niciun cadou”, a arătat Cristian Tudor Popescu. „În astfel de condiții, performanța Simonei de a o duce în 6-4 în setul decisiv pe acest monstru sacru al tenisului este admirabilă”, a adăugat CTP.

Simona Halep a pierdut meciul în setul 1, câștigat de Serena Williams cu un categoric 6-1. Trebuia „să o consume” mai mult pe Serena, să fie ajuns la un 7-5, la un tiebreak, și atunci rezervele lui Williams într-un final nu ar mai fi fost intacte, așa, a pierdut setul prea ușor, iar Williams a avut de unde să revină în finalul setului decisiv, a comentat Cristian Tudor Popescu.

Simona Halep a arătat însă un tenis foarte bun la Australian Open, iar perspectivele pentru viitor mi se par foarte bune, a conchis CTP.

