Emma Răducanu și Leylah Fernandez, în semifinale la US Open 2021. Cele două adolescente devin noile staruri ale tenisului mondial

Tinerele jucătoare fac legea la ediția în acest an la US Open. În semifinale au ajuns britanica Emma Răducanu, în vârstă de 18 ani, și Leylah Fernandez, din Canada, care a împlinit 19 ani acum câteva zile. Performanța celor două este cu atât mai mare cu cât ele au trecut de nume importante ale tenisului mondial. Cele două adolescente ar putea fi acum adversare într-o inedită finală a US Open.

O surpriză asemănătoare la US Open o producea, în 2019, o altă sportivă cu origini românești, născută în Canada: Bianca Andreescu, care la 18 ani câștiga prestigiosul turneu de Grand Slam.

Și Emma Răducanu s-a născut în Canada, la Toronto, tatăl său fiind din România, iar mama sa, din China. Pe când avea 2 ani, întreaga familie s-a mutat în Marea Britanie.

Emma Răducanu este însă prima jucătoare venită din calificări care ajunge în semifinalele turneului american. Pe lângă un cec de 675.000 de dolari, prezența în semifinale îi va aduce Emmei Răducanu și intrarea în Top 100 WTA. În prezent, este pe locul 150 WTA.

În ceea ce o privește Leylah Fernandez, ea a atras privirile la acest turneu când a fost protagonista „breaking news”-ului de a fi reușit eliminarea campioanei en-titre, Naomi Osaka, în faza a treia a turneului.

„Nu o consider o surpriză pe Emma Răducanu, pentru că la Wimbledon a ajuns în turul 4, a arătat un tenis plăcut și bun. Fernandez mi se pare o jucătoare completă și foarte rapidă. O nouă generație vine din urmă, mă bucur pentru ele”, spunea Simona Halep, în urmă cu câteva zile, la revenirea în țară de la US Open 2021.

Semifinalele US Open se dispută în această noapte, între Emma Răducanu (150 WTA) și Maria Sakkari (18 WTA), respectiv Arina Sabalenka (2 WTA) și Leylah Fernandez (73 WTA).

Maria Sakkari, adversara Emmei Răducanu în semifinalele US Open 2021

Tânăra jucătoare britanică Emma Răducanu a reuşit o calificare de senzaţie în semifinalele turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, învingând-o miercuri seara în două seturi, 6-3, 6-4, pe elveţianca Belinda Bencic (12 WTA, favorită nr. 11), campioana olimpică de la Tokyo.

Ascensiunea la US Open a lui Răducanu a venit în detrimentul a numeroase jucătoare experimentate și bine clasate: cu victoria din sferturi în fața elvețiencei Belinda Bencic, numărul 12 mondial, ea a obținut a patra victorie consecutivă în fața unei jucătoare din Top 50 la această competiție. Emma Răducanu are acum în întreaga carieră șase victorii împotriva unor adversare din Top 50.

Remarcabil este că victoriile obținute de Răducanu la US Open au fost aparent simple. Nu a cedat niciun set, în niciuna dintre cele trei victorii obținute în calificări și nici în cele cinci victorii de pe tabloul principal.

Drumul Emmei Răducanu spre semifinale

Calificări:

Bibiane Schoofs: 6-1, 6-2

Mariam Bolkvadze: 6-3, 7-5

Mayar Sherif: 6-1, 6-4



Tabloul principal:

Stefanie Voegele: 6-2, 6-3

Shuai Zhang: 6-2, 6-4

Sara Sorribes Tormo: 6-0, 6-1

Shelby Rogers: 6-2, 6-1

Belinda Bencic: 6-3, 6-4

Britanica Emma Raducanu devine astfel a treia jucătoare care vine din afara top 100 şi care ajunge în semifinalele US Open, după Billie Jean King (1979) şi Kim Clijsters (2009).

Ea o va întâlni în semifinale pe grecoaica Maria Sakkari, în vârstă de 26 de ani, care s-a calificat în semifinalele US Open învingând-o în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe experimentata Karolina Pliskova din Cehia, favorita numărul 4.

Maria Sakkari, semifinalistă la Roland Garros în luna iunie, accede astfel din nou, după trei luni, în penultimul act al unu turneu major, după ce anterior nu reuşise să treacă niciodată de optimile de finală la Flushing Meadows.

Grecoaica venea după un meci maraton de trei ore şi jumătate, câştigat în faţa canadiencei Bianca Andreescu, cea care în 2019 era senzația de la Flushing Meadows.

Aryna Sabalneka, adversară pentru Leylah Fernandez în semifinalele US Open 2021

Canadianca Leylah Fernandez s-a calificat în semifinalele ultimului turneu de Mare Șlem al anului după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, cea care o eliminase pe românca Simona Halep în optimile de finală ale US Open. A fost o victorie în trei seturi, 6-3, 3-6, 7-6 (7/5).

Leylah Fernandez, locul 73 WTA, a intrat în luminile rampei după ce a eliminat nume importante la US Open:

Ana Konjuh: 7-6, 6-2

Kaia Kanepi: 7-5, 7-5

Naomi Osaka: 5-7, 7-6, 6-4

Angelique Kerber: 4-6, 7-6, 6-2

Elina Svitolina: 6-3, 3-6, 7-6

Leylah Fernandez devine astfel a treia jucătoare canadiană care accede în penultimul act la Flushing Meadows, după Carling Bassett-Seguso (1984) şi Bianca Andreescu, care a cucerit trofeul în 2019.

Născută la 6 septembrie 2002, canadianca Leylah Fernandez provine dintr-o familie de imigranți, ca și Emma Răducanu sau Bianca Andreescu. Tatăl lui Fernandez, Jorge, este din Ecuador și este un fost jucător de fotbal. Mama ei este cetățean canadian de origine filipineză. Leylah Fernandez vorbește fluent engleza, franceza și spaniola.

Ea se va lupta pentru un loc în marea finală cu redutabila Aryna Sabalenka, nr. 2 WTA și favorita numărul 2 a turneului, care în sferturile de finală a dispus cu 6-1, 6-4 de cehoaica Barbora Krejicikova, campioana en titre de la Roland Garros.

La 23 de ani, Sabalenka a fost semifinalistă anul acesta la Wimbledon.

Editor : Luana Pavaluca