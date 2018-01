Primele declarații ale Simonei Halep după calificarea în semifinale la Melbourne

„Cu siguranță meciul cu Kerber va fi diferit”, a declarat Simona Halep, într-o primă reacție după meciul câștigat în fața Karolinei Pliskova, în sferturi la Australian Open, scor 6-3, 6-2 (detalii aici). În semifinalele de la Melbourne, Halep o va înfrunta joi pe Angelique Kerber (Germania), locul 16 WTA şi cap de serie 21, după ora 07:00.

„Este foarte frumos să fiu în semifinale. Am mai fost în 2008, la junioare. Mă bucur să fiu aici pe teren și să joc în fața voastră.

Cu siguranță nu a fost cel mai bun start, dar am știut că trebuia să reîncep meciul, să nu mai ratez mingi și să mă mișc mai bine. Am început să joc în stilul meu și am servit bine azi. Totul a mers aproape cum mi-am dorit.

Cu siguranță meciul cu Kerber va fi diferit. Joacă bine și întoarce mingile foarte puternic. Trebuie să fiu pregătită pe picioare și să fiu calmă. Trebuie să domin meciul și să încerc să câștig punctul. Încerc să mă bucur de semifinale și să nu mă gândesc la rezultat. Doar să fac cel mai bun joc al meu”, a declarat Simona Halep, după calificarea în semifinalele de la Melbourne.

C. T. Popescu: Eu nu m-am speriat la 3-0 pentru Pliskova

Întrebată cum ajunge să citească serviciul adversarei, Simona a evitat un răspuns concret şi a avut o reacţia care a stârnit râsete în tribună: „Cum să dezvălui aşa ceva? Nu pot să vă spun, poate se uită şi ele şi data viitoare or să ştie ce să facă”.

"It's really nice to be in the semis... For sure it wasn't my best start, but I knew I had to restart which I did."@Simona_Halep steams ahead to her first #AusOpen semifinal! pic.twitter.com/7gXSSQNdgl