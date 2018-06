Rafael Nadal: Tenisul este o parte importantă a vieţii mele, dar nu este totul

Tenismanul Rafael Nadal, câştigător pentru a 11-a oară a turneului pe zgură de la Roland Garros, a declarat după finala cu Dominic Thiem că tenisul este fără îndoială o parte importantă a vieţii sale, dar nu reprezintă totul, relatează Xinhua.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Cu 17 titluri de Grand Slam în palmares, Nadal, 32 ani, s-a apropiat de recordmanul all time, elveţianul Roger Federer, cu 20 de trofee, potrivit Agerpres.



''Nu poţi lupta împotriva vârstei şi nu poţi lupta împotriva ceasului. Ceasul va continua să meargă întotdeauna. Dacă îmi spunea cineva acum 7-8 ani că voi fi aici la 32 ani şi voi câştiga din nou trofeul, i-aş fi spus că este aproape imposibil, dar uite că suntem aici. Nu sunt prea îngrijorat de viitor. Tenisul este o parte foarte importantă a vieţii mele, fără îndoială, dar nu este totul. Sunt multe alte lucruri care mă fac fericit, aşa că nu sunt îngrijorat de viitor. Mă bucur de moment. Voi juca până când corpul meu va rezista şi fericirea mea este să joc încă tenis de înalt nivel'', a declarat Nadal.

Liderul ATP nu pare interesat să-l egaleze pe Federer la numărul de victorii de Grand Slam: ''Lăsaţi-mă să mă bucur de titlul acesta. Nu pot mereu să mă gândesc la mai mult. Nu poţi fi mereu frustrat dacă cineva are mai mulţi bani decât tine, are o casă mai mare, sau are mai multe Grand Slam-uri. Poţi trăi şi fără acea senzaţie. Trebuie să mergi pe drumul tău. Asta nu înseamnă că nu voi lupta să-mi ofer şi alte şanse în viitor, la viitoarele turnee. Joc pentru fericirea mea şi ştiu deja că am o carieră uimitoare. Voi continua să lupt şi asta e''.



Regele zgurei a mai câştigat în acest sezon turneele de la Monte Carlo, Barcelona şi Roma.



Despre Wimbledon, Nadal a precizat că va fi o schimbare majoră de suprafaţă: ''Anul trecut am simţit că am şansa să merg departe, am simţit că joc bine pe iarbă, dar am pierdut acel meci în faţa unui adversar dur pe iarbă cum e Gilles Muller. Va fi o schimbare drastică pentru mine, de la zgură la iarbă''.