Roland Garros 2019. Simona Halep joacă astăzi împotriva unei poloneze de 18 ani

Simona Halep joacă, luni, în optimi la Roland Garros 2019, în al patrulea meci de pe terenul Philippe Chatrier. Adversara ei e poloneza de 18 ani Iga Swiatek, situată pe locul 104 WTA.

Meciul lui Halep cu Swiatek va fi precedat de un duel de simplu feminin şi două de simplu masculin, partidele urmând a începe de la ora 12:00, astfel că Simona intră în scenă în jurul orei 19:00, scrie Mediafax.

Ziua de luni programează următoarele meciuri pe Central: de la ora 12:00, Ashleigh Barty (#8) - Sofia Kenin, urmat de Novak Djokovic (#1) - Jan Lennard Struff, Dominic Thiem (#4) - Gael Monfils (#14) şi Simona Halep (#1) - Iga Swiatek.

Dacă o va învinge pe Swiatek, Simona se va lupta în sferturi cu învingătoarea dintre Amanda Anisimova (51 WTA) şi Aliona Bolsova (137 WTA). Apoi, în cazul în care va atinge faza semifinalelor, românca va putea întâlni adversare ca: Madison Keys (14 WTA), Katerina Siniakova (42 WTA), Ashleigh Barty (8 WTA) şi Sofia Kenin (35 WTA).

"Următorul meu obiectiv este să fiu cât se poate de stăpână pe mine, pe gândurile şi emoţiile mele din timpul meciurilor. Eu cred că am progresat foarte mult la acest capitol", a spus Simona Halep.

"Să joc împotriva Simonei Halep este unul dintre visurile mele, nu am nimic de pierdut. Obiectivul meu era să ajung în turul 2 la Roland Garros. Eram fericită că joc pe tabloul principal. E incredibil că am ajuns în a doua săptămână la Roland Garros. Sunt fericită că am ocazia să văd măreţia jucătorilor de top şi chiar să învăţ de la ei. Şi să pierd cu Simona e frumos", a spus şi Iga Swiatek, care a avut unele probleme de sănătate înaintea meciului cu Simona Halep de la Roland Garros 2019: "Mi s-a îndoit genunchiul la un antrenament, iar durerea s-a dus până la spate. Dar am luat analgezice şi m-a ajutat mult. Probabil, voi lua şi împotriva Simonei. Analgezicele sunt bune".