VIDEO. Simona Halep, despre accidentare: Sunt îngrijorată un pic

Simona Halep a declarat, marţi, după accidentarea suferită în meciul cu Destanee Aiava, că este îngrijoartă deoarece a mai avut probleme la gleznă. Halep s-a accidentat la aceeaşi gleznă în 2014, în meciul disputat chiar cu viitoarea adversară de la Melbourne, Eugenie Bouchard, în semifinalele turneului de la Wimbledon, pierdut de sportiva română, cu scorul de 6-7 (5), 2-6. Halep s-a accidentat atunci la scorul de 2-2, în primul set.

„A fost destul de greu, ea a început bine meciul, dar am luptat să revin şi mi-am spus că nu trebuie să pierd niciun punct şi să cred că pot câştiga. Am făcut tot ce am putut, în setul secund am fost speriată un pic din cauza accidentării, dar apoi am reuşit să deschid terenul mai bine. Sunt îngrijorată un pic, am mai avut multe accidentări înainte, o să văd cum merge după recuperare, este foarte important un tratament, să fac ceva şi să văd cum evoluează”, a declarat Halep, potrivit News.ro.

A scary moment for [1] Simona Halep. Currently getting treatment on her left ankle. Stand by for updates...#AusOpen pic.twitter.com/z3FIMXkJBG — #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2018

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiară a unui wild card, în prima manşă a turneului Australian Open. Halep a salvat două mingi de set la 2-5, apoi în setul secund a suferit o accidentare la glezna stângă, care ar putea să-i afecteze evoluţiile viitoare la Melbourne.

În faza următoare, Halep va da piept, joi, cu sportiva canadiană Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, care a învins-o, cu scorul de 6-3, 7-6 (5), pe franţuzoaica Oceane Dodin, locul 85 WTA.