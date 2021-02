Jucătoarea română de tenis Simona Halep (locul 2 WTA) a declarat că a făcut un joc bun contra americancei Serena Williams, în sferturile Australian Open, şi nu este aşa dezamăgită că a pierdut.

"După părerea mea, am făcut un joc bun în seara aceasta. Nu sunt aşa dezamăgită de mine", a subliniat Halep după meciul cu Serena, citată de Reuters.

Halep, campioană la Roland Garros în 2018 şi la Wimbledon în 2019 (6-2, 6-2 cu Serena în finală), până la sosirea în Australia nu mai jucase un meci oficial din octombrie, de la eliminarea sa de la Roland Garros. Simona consideră că acest lucru a contribuit la starea sa din meciul cu Williams.

"Probabil am simţit presiunea după trei, patru luni fără un meci oficial şi nu ştiam la ce să mă aştept aici. Probabil am simţit mai mult tensiunea, nu am ştiut cum să o gestionez", a spus Halep. "Cred că m-am plâns cam mult. Însă, din punct de vedere al tenisului, cred că am făcut o treabă bună. Am muncit mult în presezon şi aici am putut vedea cât de mult am crescut la anumite lucruri. Aşa că sunt optimistă şi am încredere", a adăugat românca, potrivit Agerpres.

Arena Rod Laver Deschide galeria foto

"Totuşi, trebuie să muncesc să revin într-o formă bună din punct de vedere mental", a precizat Halep, care a recunoscut că a avut o atitudine "un pic negativă tot turneul".

Simona Halep, numărul doi mondial, a fost învinsă de americanca Serena Williams cu 6-3, 6-3, marţi, la Melbourne, în sferturile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Şlem al anului.

"Sentimentul meu după acest meci este că nu am fost aşa departe, dar ea a fost mai puternică în momentele importante. Am avut 3-1 în setul al doilea, iar serviciul nu m-a ajutat prea mult", a concluzionat Halep. "Accept că m-a învins, dar dacă aş fi fost un pic mai puternică la serviciu, aş fi avut o şansă mai bună", a mai spus Simona.

Serena Williams: A fost cel mai bun meci jucat de mine în turneu

Jucătoarea americană Serena Williams (locul 11 WTA) a declarat că meciul jucat contra Simonei Halep la Australian Open a fost cel mai bun al său la ediţia din acest an a turneului de la Melbourne, scrie Agerpres.

"Cu siguranţă cred că a fost cel mai bun meci pe care l-am jucat la acest turneu", a spus Williams, după victoria cu 6-3, 6-3, din sferturile primului Grand Slam al anului. "Întâlneam numărul doi mondial şi ştiam că trebuie să joc mai bine şi am făcut asta. Am urmărit-o şi sunt sigură că şi ea m-a urmărit pe mine", a adăugat campioana americană.

"Simţeam că trebuie să fac un joc bun azi, mai ales după ultimul meci contra Simonei", a precizat Serena, învinsă de Halep cu 6-2, 6-2, în finala de la Wimbledon, în 2019. "Deci a fost foarte important să încerc să joc bine azi. ... Ştiam că nu pot juca mai slab decât atunci".

Williams va urca luni pe locul 7 în lume după parcursul său de la Melbourne, iar dacă va câştiga titlul ar ajunge pe 4. În semifinale o va întâlni pe japoneza Naomi Osaka, pe care a învins-o luna trecută la turneul demonstrativ de la Adelaide, cu 6-2, 2-6, 10-7.

Editor : V.M.