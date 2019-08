Simona Halep, în turul al doilea la US Open 2019, după un meci cu evoluții oscilante

Simona Halep, nr. 4 WTA, s-a calificat în faza a doua a turneului US Open 2019, după un meci cu americanca Nicole Gibbs, nr. 135 WTA, în care a avut evoluții oscilante, victoria venind după set decisiv. A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru sportiva din România, la capătul a două ore fără zece minute de joc.

Simona Halep a început bine meciul, dar apoi a avut o cădere, pentru ca în setul al treilea să se impună categoric. Din nou punctul vulnerabil al Simonei Halep a părut fi, pe alocuri, serviciul. Simona Halep a știut însă să-și ridice nivelul de joc atunci când a fost nevoie, scrie wtatennis.com.

Live text și detalii despre desfășurarea meciului puteți citi aici.

Adversara Simonei Halep, Nicole Gibbs, în vârstă de 26 de ani, s-a operat anul acesta de cancer, scrie digisport.ro. Ea a ajuns pe tabloul principal de la Flushing Meadows din postura de lucky loser.

Nicole Gibbs Foto: Guliver/Getty Images

Eliminată anul trecut încă din primul tur de către Kaia Kanepi, 2-6, 4-6, Simona Halep nu are puncte de apărat la US Open, iar de acum până la finalul anului tot ce i se poate întâmpla nu poate fi decât un plus. În septembrie 2018, Simona Halep a avut probleme cu spatele şi nu a mai putut juca mai mult de patru luni.

În aceste condiții, Simona Halep poate redeveni lider mondial până la finele anului. Constănțeanca trebuie să-și apere doar 21 de puncte până la încheierea sezonului 2019, potrivit WTA Insider.

US Open este singurul turneu de Grand Slam la care Simona Halep nu a ajuns niciodată în finală. Românca a ajuns până în semifinalele turneului în 2015, fiind învinsă de Flavia Penetta.

Dacă trece de turul al treilea, Simona Halep ar putea-o înfrunta pentru prima dată pe Bianca Andreescu, canadianca de origine română considerată o revelație a anului în tenisul feminin.

Cine e adversara Simonei Halep în turul al doilea de la US Open 2019

În turul al doilea de la US Open 2019 Simona Halep va juca tot o americancă, Taylor Townsend, locul 116 WTA, care a învins-o marți pe Katerina Kozlova din Ucraina, locul 74 WTA, cu 3-6, 6-3, 6-2.

Cu Taylor Townsend, Simona Halep a jucat de trei ori până acum şi a câştigat de fiecare dată în două seturi, ultima oară la Miami, în acest an, în turul al doilea: scor 6-1, 6-3.