US Open 2019. Bianca Andreescu trece fără probleme în faza a doua a turneului

Sportiva canadiană de origine română Bianca Andreescu, nr. 15 mondial, a trecut fără probleme, marți, de americanca Katie Volynets, nr. 413 WTA, și s-a calificat în faza a doua a turneului US Open 2019.

A fost un meci al adolescentelor. Americanca în vârstă de numai 17 ani a pierdut însă în fața deja mult mai experimentatei Bianca Andreescu, de 19 ani, în două seturi, 6-2, 6-4, după o oră și jumătate de joc. Volynets a participat în premieră pe tabloul principal la un Grand Slam, după ce a primit un wildcard.

În faza următoare a turneului, Bianca Andreescu o va întâlni pe belgianca Kirsten Flipkens, nr. 110 WTA.

Bianca Andreescu ar putea fi revelaţia de la US Open - anul trecut pe vremea aceasta era locul 208 în lume şi pierdea în primul tur la Flushing Meadows în faţa Olgăi Danilovic, în două seturi. Acum, este în premieră pe tabloul principal şi în primele 15 jucătoare din lume, scrie digisport.ro.

Bianca Andreescu a început în forţă 2019 unde a ajuns în prima sa finală la Auckland, după victorii în faţa lui Caroline Wozniacki şi Venus Williams. A câştigat titlul la Newport, dar explozia s-a produs la Indian Wells - Elina Svitolina, Garbine Muguruza şi Angelique Kerber au fost victimele ei înainte de primul trofeu important din carieră. Al doilea a venit recent, la Rogers Cup, unde a devenit prima jucătoare din Canada din era Open care cucereşte titlul.

Simona Halep s-ar putea întâlni cu Bianca Andreescu după turul 3

Bianca Andreescu s-ar putea întâlni cu Simona Halep la Flushing Meadows. Cele două nu au jucat niciodată una împotriva celeilalte, dar o pot face la această ediţie de US Open, dacă vor trece de primele trei tururi. Simona Halep își face și ea debutul la US Open 2019 marți seară, jucând împotriva americancei Nicole Gibbs, nr. 137 WTA. Sportiva americană, în vârstă de 25 de ani, s-a operat anul acesta de cancer, scrie digisport.ro.

Eliminată anul trecut încă din primul tur de către Kaia Kanepi, 2-6, 4-6, Simona Halep nu are puncte de apărat la US Open, iar de acum până la finalul anului tot ce i se poate întâmpla nu poate fi decât un plus. În septembrie 2018, Simona Halep a avut probleme cu spatele şi nu a mai putut juca mai mult de patru luni.

În aceste condiții, Simona Halep poate redeveni lider mondial până la finele anului. Constănțeanca trebuie să-și apere doar 21 de puncte până la încheierea sezonului 2019, potrivit WTA Insider.

US Open este singurul turneu de Grand Slam la care Simona Halep nu a ajuns niciodată în finală. Românca a ajuns până în semifinalele turneului în 2015, fiind învinsă de Flavia Penetta.

Mihaela Buzărnescu, eliminată de la US Open

Mihaela Buzărnescu a fost învinsă marți de germanca Andrea Petkovic, 6-3, 6-4, în primul tur la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Mihaela Buzărnescu (31 de ani) a ajuns pe locul 129 în clasamentul WTA. Andrea Petkovic, de aceeaşi vârstă, se află pe poziţia a 88-a în ierarhia mondială. Meciul a durat o oră şi 35 de minute. Pentru prezenţa în runda inaugurală, românca va primi 58.000 de dolari şi 10 puncte WTA.

Și Monica Niculescu, locul 105 WTA, a fost eliminată, luni, în primul tur al turneului de grand slam US Open. Niculescu a fost învinsă de sportiva ucraineană Dayana Yastremska, locul 32 WTA, scor 6-4, 1-6, 6-2, într-o oră şi 54 de minute.

În schimb, Ana Bogdan, 152 WTA, venită din calificări, a trecut luni de britanica Harriet Dart, numărul 139 mondial, scor 6-3, 6-1, într-o oră şi 11 minute și va juca în turul al doilea al competiției cu croata Petra Martic, numărul 22 WTA.

Sorana Cîrstea (106 WTA), a cincea româncă din competiția de la US Open 2019, joacă în această noapte cu Katerina Siniakova, din Cehia, nr. 37 WTA.

Până acum, surpriza turneului a fost eliminarea Garbinei Muguruza (25 WTA), în primul tur, de către americanca Alison Riske (36 WTA). Și Naomi Osaka, liderul mondial, s-a calificat mai departe cu destule emoții, având nevoie de set decisiv împotriva rusoaicei Anna Blinkovan, nr. 84 WTA. A fost un meci de aproape două ore și jumătate.

Madyson Keys, Jelena Ostapenko, Serena Williams, Petra Kvitova, Belinda Bencic, Kiki Bertens vor fi, de asemenea, prezente în turul al doilea.