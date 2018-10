Simona Halep, la plimbare prin București

Simona Halep se bucură de vacanță, chiar dacă și-ar fi dorit să participe la Turneul Campioanelor 2018, acolo unde în finală se vor duela Eliva Svitolina și Sloane Stephens. Chiar în timp ce cele două sportive jucau în semifinale, numărul 1 WTA se relaxa în Parcul Cișmigiu din București. Sportiva a postat imaginile pe contul de Instagram.

Simona Halep a revenit luni în ţară, după ce a participat la activităţi promoţionale la Moscova şi la Singapore. Din cauza accidentării suferite la spate, numărul 1 WTA nu a jucat la Kremlin Cup şi nici nu evoluează la Turneul Campioanelor.

Jucătoarea română a afirmat că pentru ea urmează o lungă vacanţă şi o perioadă de recuperare.

„Sunt bucuroasă de ceea ce s-a întâmplat anul acesta, m-am întors cu drag acasă şi abia aştept să mă odihnesc, să am o vacanţă frumoasă. Cu siguranţă a fost cel mai bun an al meu. Urmează o vacanţă şi o recuperare la spate, pentru că trebuie să mă fac bine. O să fiu în fiecare zi la <gym>, nu se vor schimba prea multe, însă vacanţa este importantă şi o să iau o vacanţă mai lungă. Nu ştiu dacă o să mă distrez prea mult, dar o să mă odihnesc în primul rând şi o să plec pe unde o să-mi facă plăcere şi cu cine o să-mi facă plăcere. Anul trecut, pauza de tenis a fost de cinci săptămâni, aşa că nu o să fie o mare diferenţă, dar de la an la an, încă o săptămână în plus, ceea ce e bine. Mai e până atunci (n.r. - începerea pregătirii sezonului viitor), dar tot acasă voi rămâne. Nu ştiu (n.r. - cum ar fi fost Turneul Campioanelor cu ea în teren), nu vreau să mă gândesc, e bine că sunt acasă şi, dacă aşa a fost să fie, să mă accidentez la ultimul turneu, o să accept şi nu o să dramatizez. Pot să spun că sunt tristă că nu am jucat, dar nu o iau ca o dezamăgire, se întâmplă, toate jucătoarele au probleme, la acest nivel este normal oarecum să mai apară şi câte o accidentare. Am încă dureri, dar sunt normale, o să treacă, sper eu, şi sunt foarte pozitivă. Credeam că Wozniacki (n.r. - la Turneul Campioanelor) are prima şansă, însă am auzit că ieri a pierdut, iar acest format cu grupe dă posibilitatea oricui să ajungă mai sus”, a declarat Halep, luni, la Aeroportul Internaţional Henri Coandă.

Simona a fost desemnată cea mai bună jucătoare a anului şi a primit un automobil Porsche pentru că s-a calificat la Turneul Campiaonelor de pe primul loc. La Singapore, ea a primit aceste premii în cadrul unor festivităţi.

„A fost o senzaţie foarte frumoasă, m-am bucurat mult că am putut să merg şi că am fost prezentă. Fiecare premiu este mai important decât celălalt şi chiar mă bucură treaba aceasta, că pot să fiu cât se poate de sus acum. Sunt acolo de câţiva ani deja şi mă bucur să pot face parte din această elită. E plăcut şi îmi dă încredere pe mai departe”, a adăugat ea.

Simona Halep a anunţat, la 2 octombrie, că a suferit o hernie de disc, astfel că participarea ei la competiţii până la finalul anului era sub semnul întrebării. Românca va fi numărul 1 mondial la finalul anului, pentru a doua oară consecutiv, indiferent de rezultatele de la Turneul Campioanelor. În acest an, Halep a câştigat turneele de la Shenzhen, Roland Garros şi Montreal şi a mai jucat în ultimul act la Australian Open, Roma şi Cincinnati.

Sursa: Digi24, News.ro

