Simona Halep s-a calificat în semifinale la Wimbledon 2022

Simona Halep s-a calificat fără probleme în semifinalele turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, după ce a învins-o, miercuri, în sferturile de finală, pe americanca Amanda Anisimova cu 6-2, 6-4, după numai o oră și trei minute de joc.

Simona Halep (30 ani, locul 18 WTA), cap de serie numărul 16, va juca pentru a treia oară în semifinale la All England Club, după 2014 şi 2019. În penultimul act o va înfrunta kazaha Elena Rybakina (23 de ani, locul 23 WTA), care a eliminat-o în sferturi pe australianca Ajla Tomljanovic, după trei seturi.

Până acum, Simona Halep nu a pierdut niciun set la această ediție a turneului de la Wimbledon. În turul 1 Halep a eliminat-o pe cehoaica Karolina Muchova cu 6-3, 6-2, apoi în turul al doilea a obținut victoria împotriva lui Kirsten Flipkens (Belgia) cu 7-5, 6-4, în turul al treilea a trecut de poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-1, iar în optimi a eliminat-o pe spaniola Paula Badosa cu un scor categoric: 6-1, 6-2.

Campioană la Londra în 2019, Simona Halep, care în 2021 nu a participat la Wimbledon, fiind accidentată (ediţia din 2020 a fost anulată), a ajuns astfel la 12 victorii consecutive la Grand Slam-ul pe iarbă.

Cum a decurs partida Simona Halep - Amanda Anisimova

Amanda Anisimova (20 ani, 25 WTA) a condus în fiecare set cu 1-0, însă apoi Halep a preluat controlul jocului şi s-a impus. În primul act a reuşit cinci ghemuri consecutive, câştigând cu 6-2. Halep a avut şi în setul secund 5-1, dar americanca s-a apropiat ameninţător la 5-4, având trei şanse de 5-5. Simona a revenit de la 0-40 în ultimul ghem, reuşind în cele din urmă să încheie conturile (5-4), relatează Agerpres.

În partida împotriva americancei, Halep a avut 3 aşi, fiecare jucătoare a făcut câte o dublă greşeală, românca fiind superioară cu al doilea serviciu, dar şi la procentajul mingilor de break, salvând şase din cele 7 create de Anisimova. Anisimova a avut mai multe mingi direct câştigătoare, 13-10, dar a făcut multe erori neforţate (27-6).

Românca are acum 3-1 în meciurile directe cu Anisimova, pe care a întrecut-o recent la Bad Homburg, pe iarbă, cu 6-2, 6-1, în sferturi. Americanca a câştigat primul lor duel, în 2019, în sferturi la Roland Garros, cu 6-2, 6-4, iar Halep şi-a luat revanşa un an mai târziu, în turul al treilea al Openului Franţei, cu 6-0, 6-1.

Darren Cahill i-a dat sfaturi Amandei Anisimova înaintea meciului cu Simona Halep

Potrivit digisport.ro, fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill (56 de ani) a luat o decizie surprinzătoare înaintea partidei dintre cele două foste eleve ale sale, Halep și Anisimova. Marți, chiar înainte de meciul dintre Jannik Sinner, jucător pe care îl pregătește în prezent, și Novak Djokovic, antrenorul australian a intrat pe teren și a avut o ședință de pregătire cu Amanda Anisimova. Darren Cahill i-a dat sfaturi sportivei din SUA, alături de care a lucrat la începutul acestui an. Nu se știe în acest moment dacă cei doi vor relua colaborarea, însă un lucru este cert: australianul a fost alături de Amanda Anisimova înaintea duelului cu Simona Halep.

Primele declarații ale Simonei Halep după calificarea în semifinale

Odată cu calificarea în seminfinalele competiției de la Londra, Simona Halep şi-a asigurat un cec de 535.000 de lire sterline.

„Mă bucur că sunt din nou în semifinale. Sunt foarte emoționată, înseamnă enorm pentru mine să fiu din nou în semifinale. A fost greu în final, ea a lovit puternic, nu prea știam ce să mai fac, dar am continuat să am încredere în mine. La 0-40 (n.r. la 5-4) am avut nevoie de serviciu, m-am gândit că dacă joc pe primul serviciu va fi mai ușor. Până la urmă, totul a ieșit bine”, a spus Simona Halep după meciul cu Anisimova, relatează digisport.ro. „Joc cel mai bun tenis al meu, am avut probleme anul trecut, dar acum încep să-mi recâștig încrederea. Stau bine la acest capitol, e ok”, a mai spus Simona Halep.

Kazaha Elena Rybakina, viitoarea adversară din semifinale, are 23 de ani, iar în meciurile directe Simona Halep are două victorii și o înfrângere. Pe iarba londoneză, unde a ajuns în premieră în faza semifinalelor, Elena Rybakina le-a mai învins la ediția din acest an pe Coco Vandeweghe, 7-6 (2), 7-5, Bianca Andreescu, 6-4, 7-6 (5), Qinwen Zheng, 7-6 (4), 7-5, și Petra Martic, 7-5, 6-3.

