Simona Halep - Shuai Zhang, ACUM, meci pentru calificarea în semifinale la Wimbledon 2019

Simona Halep, locul 7 WTA, o întâlnește pe sportiva chineză Shuai Zhang (50 WTA), marţi, de la ora 15.00, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon. În cazul în care ar reuși să câștige meciul, Simona Halep și-ar egala cea mai bună performanță de până acum pe iarba londoneză - calificarea în semifinalele competiției, fază în care sportiva din România a mai ajuns în 2014, atunci când a pierdut în fața lui Eugenie Bouchard.

ACTUALIZARE. Chinezoaica își face serviciul și câștigă primul game al setului. Simona Halep - Shuai Zhang: 0-1.

ACTUALIZARE. Meciul dintre Simona Halep și Shuai Zhang a început, cu sportiva din China la serviciu.

LIVE TEXT aici.

Simona Halep și Shuai Zhang au mai jucat de trei ori până acum. Shuai Zhang, în vârstă de 30 de ani, conduce cu 2-1 în partidele cu Halep. Victoriile chinezoaicei sunt însă din 2016, scor 6-4, 6-3, în turul I la Australian Open, şi 6-0, 6-3, în optimi la Beijing. Românca a câștigat în fața chinezoaicei doar în 2012, în turul I la Indian Wells, scor 6-1, 6-1.

Partida va avea loc pe Terenul 1 de la Wimbledon, acelaşi pe care Simona Halep a învins-o, luni, pe tânăra Cori Gauff, în optimile de la Wimbledon 2019.

Deşi aparent ar fi un adversar facil pentru Simona Halep, Shuai Zhang a reuşit să învingă câteva nume importante la turneul britanic din 2019. Printre „victimele” sale se numără Caroline Garcia, Yanina Wickmayer (semifinalistă la US Open 2009), Caroline Wozniacki şi tânăra Dayana Yastremska (Ucraina).

Shuai Zhang, o adversară dificilă

„Simona trebuie să-și pună la punct serviciul” pentru a o învinge pe Shuai Zhang, o adversară dificilă, consideră Cristian Tudor Popescu.

„Nu m-aş culca pe ureche văzând rezultatele slabe ale chinezoaicei, este mereu o jucătoare dificilă pentru Simona, e una din jucătoarele care o deranjează cu un stil neortodox. Simona e o jucătoare de ritm, cu schimburi mai lungi, parte în parte, iar Zhang fragmentează, ceea ce nu-i place Simonei, de aceea una din cele mai dureroase înfrângeri i-a fost administrată de Zhang”, a explicat Cristian Tudor Popescu la Digi Sport.

Ce au declarat Simona Halep și Shuai Zhang înainte de meciul de la Wimbledon

„Cred că ultima oară am jucat una împotriva celeilalte acum 3 ani. Lucrurile sunt diferite acum. Dar, chiar şi aşa, va fi un meci greu. E o adversară incomodă şi are foarte multă încredere, după ce s-a calificat în sferturile de finală de la Wimbledon. Va fi o nouă zi, nu vreau să mă gândesc la ce a fost în trecut. Eu sunt diferită şi mă simt diferit pe teren. Asta e ce contează şi mâine mă voi lupta pentru a câştiga”, a declarat, luni, Simona Halep despre meciul cu Shuai Zhang.

„În acest an m-am dezvoltat mai mult, am îmbunătăţit anumite lucruri. Am încredere în forţele mele şi simt iarba mai bine. Cu fiecare an, mă simt mai bine. Încerc să fiu din ce în ce mai bună pe iarbă, chiar dacă suprafaţa îţi oferă surprize”, a mai spus Simona Halep, citată de digisport.ro.

„Cu Simona am jucat de câteva ori. Am niște amintiri grozave de la acele meciuri. Împotriva ei am obținut prima mea victorie pe tabloul de simplu de la Australian Open. Sper să mă ridic și mâine la nivelul momentului”, a declarat, la rândul ei Shuai Zhang.

Simona Halep a ieşit la cină înainte de meci cu fostul ei antrenor, Darren Cahill, iar prezenţa australianului este benefică, scrie digisport.ro.

Mats Wilander o vede pe Simona Halep în finală

Fostul campion Mats Wilander, acum analist pentru Eurosport, o vede pe Simona Halep favorită la câștigarea trofeului pe iarba londoneză. Specialistul a fost impresionat de jocul româncei la Wimbledon și consideră că „Zhang este adversara perfectă pentru ea”.

„Simona Halep arată foarte bine, este probabil la cel mai înalt nivel pe care l-am văzut la ea pe iarbă, ca să fiu sincer. Este un pic mai agresivă decât în trecut, serviciul este o armă mai bună. Zhang poate fi adversara ideală pe hârtie, dar, în acelaşi timp, Halep trebuie să câştige şi presiunea este pe ea. Simona Halep nu avea prea multe şanse să câştige Wimbledon, din cauza modului în care joacă, dar acum este posibil. Presiunea este mult mai mare decât la Roland Garros, pentru că jocul ei este mult mai bine adaptat pentru zgură şi ştie că poate câştiga opt din zece meciuri. Zhang este adversara ideală pentru Simona şi poate avea o şansă bună să avanseze”, a declarat suedezul.

Dacă Simona Halep va avansa în semifinale, o va întâlni pe Karolina Muchova (22 de ani, nr. 68 WTA) sau pe Elina Svitolina (24 de ani, nr. 8 WTA). Legat de acest aspect, Wilander a adăugat: „Simona Halep ar urma să joace cu Muchova sau Svitolina şi ar trebui să câştige şi acel meci. Probabil ea trebuie să ajungă în finală, ţinând cont de cum se prezintă tabloul pentru ea. Simona Halep nu avea prea multe şanse să câştige turneul de la Wimbledon, ţinând cont de modul în care joacă, dar aceasta este una dintre ele. Este un tablou extraordinar pentru Simona şi ar putea avea o bună şansă să reuşească", a declarat Wilander.

Simona Halep și clasamentul WTA după Wimbledon 2019

În acest moment, rezultatele înregistrate la Wimbledon 2019 îi asigură Simonei Halep menţinerea în Top 8 mondial la finele întrecerii londoneze.

Simona, acum pe locul 6 în clasamentul în timp real, nu mai poate fi întrecută decât de Elina Svitolina - care ar avea nevoie să câştige un meci în plus faţă de româncă, sau de Johanna Konta - care o poate depăşi doar dacă va câştiga trofeul.