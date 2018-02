VIDEO | Editorul site-ului Federaţiei Canadiene de Tenis, impresionat de România

Caroline Anderson, editor la site-urile oficiale ale Federaţiei Canadiene de Tenis şi Rogers Cup, însoţeşte echipa de Cupa Federaţiei a Canadei la Cluj-Napoca şi ţine un vlog despre experienţa pe care o are România, scrie News.ro

Jurnalista a sosit, luni seară, la Cluj-Napoca, după un drum cu escale la Zagreb şi Varşovia.

Really, my only grudge with Croatia has been that this is the largest size of coffee that can be found. But I guess that says more about my crippling addiction to 20 oz. lattes each morning than it does about the country itself. pic.twitter.com/22boagylWx