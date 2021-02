Valeriu Gheorghiță explică de ce a fost prezent la Cantacuzino, când s-a vaccinat Simona Halep

Medicul militar Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, a declarat, miercuri, că a fost prezent la Institutul Cantacuzino, unde Simona Halep s-a vaccinat, pentru că a vrut să îi mulțumească pentru tot ce a făcut pentru țară și pentru că, încă de la debutul campaniei, a transmis un mesaj pozitiv pentru imunizare.

Medicul a răspuns astfel unei întrebări adresate de jurnaliști.

"Da, am fost (la Cantacuzino - n.r.) pentru că am dorit să îi mulțumesc (Simonei Halep - n.r.) pentru tot ce a făcut pentru țara noastră, pentru că este un ambasador important al României în toată lumea și am dorit să îi mulțumesc pentru gestul făcut la debutul campaniei de vaccinare, când a anunțat că dorește să se vaccineze.

Este important ca fiecare persoană, prin gestul pe care îl face, să poată convinge și alte persoane să se vaccineze, fiecare să fim un model ca să putem atinge obiectivul de cel puțin 70% persoane vaccinate", a spus Valeriu Gheorghiță.

Simona Halep s-a vaccinat anti-Covid, miercuri, la centrul de la Institutul Cantacuzino. Încă de luna trecută, sportiva a anunțat că se va vaccina de îndată ce va fi posibil, pentru că vrea să se termine pandemia cât mai repede.

