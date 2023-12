UEFA a deschis o anchetă după ce tragerea la sorți pentru grupele Euro 2024 a fost întreruptă de sunete din filme pentru adulți

UEFA a anunţat că a demarat o investigație după ce sâmbătă seara, în timpul ceremoniei de tragere la sorţi a grupelor pentru Euro 2024, s-au auzit din sală sunete din filme pentru adulți, relatează BBC.

Sunetele obsecene au fost auzite din sală în timp ce Elveția a fost repartizată în grupa A, alături de Scoția, Ungaria și gazda Germania.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Farsorul de pe YouTube Daniel Jarvis și-a asumat responsabilitatea pentru farsă.

Jarvis a transmis în direct pe X (Twitter) momentele în care a sunat la un telefon mobil din sală pentru a declanșa sunete obsecene în timpul tragerii la sorți a meciurilor de la Euro 2024, care a avut loc la Hamburg, Germania.

El le-a spus telespectatorilor: „Ascultați, ăștia am fost noi, noi am fost. L-am băgat acolo, am pus telefonul acolo, am sunat, zgomote de sex la tragerea la sorți a Euro 2024″.

Gazda, Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct al organismului de conducere al fotbalului european, a încercat să preia controlul situației, spunând: „Sunt niște zgomote aici care… au încetat acum. Nu mai este niciun zgomot”.

Când a fost întrebat despre incident, selecționerul Angliei, Gareth Southgate, a declarat că a putut auzi vag zgomotele în timp ce stătea în public. „Presupun că a fost un fel de farsă, dar a fost greu să îmi dau seama ce a fost cu adevărat”, a spus el.

Un incident similar pus la cale tot de Daniel Jarvis a avut loc în luna ianuarie, în timpul transmisiunii Cupei Angliei de la BBC.

Prezentatorul Gary Lineker și experții Paul Ince și Danny Murphy au fost surprinși când s-au auzit zgomote obsecene când transmiteau în direct meciul de pe stadionul Molineux. Atunci, un telefon mobil a fost lăsat de Jarvis în cabina de transmisiuni.

BBC și-a cerut scuze telespectatorilor după incident.

Editor : I.C