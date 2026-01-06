Live TV

Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis, după ce s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier

accident politist
Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis, după ce s-a urcat băut la volan și a fost implicat într-un accident rutier

Un polițist din Mehedinți a rămas fără permis după ce s-a urcat băut la volan. Agentul de 31 de ani a fost implicat într-un accident rutier care l-a adus față în față cu colegii săi.

Testul lui de consum de alcool a arătat 0,30 de mililitri pe litru în aerul expirat, motiv pentru care i-a fost suspendat permisul.

În plus, în urma accidentului în care 3 persoane au fost rănite, polițistul și al doilea șofer implicat sunt cercetați penal.

