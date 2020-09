Dan Tudorache insistă că a câștigat alegerile la sectorul 1: „Aștept să fie confirmat acest avantaj de către BEC”

Primarul PSD în funcție al sectorului 1, Dan Tudorache, insistă că a câștigat alegerile la o diferență de 200 de voturi, în ciuda datelor parțiale BEC care o dau câștigătoare pe contracandidata sa, Clotilde Armand. Într-o intervenție telefonică la Digi24, Tudorache spune că „BEC a numărat undeva la 92% din secțiile de votare” și că așteaptă ca BEC „să confirme avantajul său de 200 de voturi” odată ce se va fi terminat numărătoarea. Tudorache mai spune că dacă BEC va demonstra că Armand a câștigat alegerile, „voința cetățeanului este literă de lege pentru noi”.

„Da, am văzut și eu că BEC a numărat undeva la 92% din secțiile de votare. Eu am făcut numărătoarea paralelă, am un avantaj de 200 de voturi și aștept să fie confirmat acest avantaj de către Biroul Electoral Central. Atunci când vor fi numărate secțiile de votare din Sectorul 1”, a spus Dan Tudorache la Digi24.

„Fiecare partid primește la ieșirea de la urne un proces verbal. Luăm aceste procese verbale, le însumăm și ne dă o anumită cifră. Noi însumându-le, ne-a dat o diferență de 200 de voturi. Punct.”, a mai spus Tudorache, întrebat cum a desfășurat numărătoarea paralelă despre care spune că îi arată victoria.

„Cetățenii votează realmente în aceeași măsură și pe Clotilde Armand și pe mine, deci diferențele sunt mici.

Dacă cetățenii au votat cu Clotilde Armand, dacă Biroul Electoral Central va demonstra acest lucru, clar, voința cetățeanului este literă de lege pentru noi”, a concluzionat Tudorache.

Clotilde Armand, candidata USR-PLUS susținută și de PNL la Primăria sectorului 1, a reacționat la postarea lui Dan Tudorache. Ea a spus că primarul în funcție „nu știe să numere” și că „PSD este istorie în Sectorul 1”.

Conform datelor exit-poll, Tudorache ar fi obținut 36,5% din voturi, iar contracandidata sa 48%.

Editor : Adrian Dumitru