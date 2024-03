Elena Lasconi a vorbit vineri seara, la Digi24, despre alegerile locale de anul acesta. Ea spune că se diferențiază de restul politicienilor, pentru că nu se uită la români „ca la un electorat”, ci se uită „ca la frații” săi. Primarul municipiului Cîmpulung a afirmat despre PSD și PNL că sunt partide „ruginite”, liberalii din orașul său formând chiar „un grup infracțional organizat”. În ceea ce privește relația cu președintele USR Cătălin Drulă, Lasconi spune că nu a vorbit cu el din noiembrie pentru că are multă treabă la primărie, și nici „nu e genul care să se dea bine cu șeful”.

„Eu la români nu mă uit ca la un electorat, mă uit ca la frații mei, și cred că asta mă diferențiază de politicianul clasic. Mulți dintre ei sunt îngroziți zilele astea, de când a început precampania, pentru că trebuie să iasă în stradă pentru semnături. Mulți fac evenimente doar cu oamenii din jurul lor – partidele ruginite, PSD și PNL, îi cheamă tot pe-ai lor. Una e să mergi într-un loc în care nu cunoști pe nimeni, una e să mergi într-un loc în care ai livrat și alta e să dai banul să mai vină niște autobuze.

Sunt puțini politicieni care au lejeritatea să stea față în față cu omul. 2024 e foarte important și trebuie să mergeți la vot pentru că numai de români depinde soarta țării. Sunt oameni care au o silă, și le propun să voteze cu cei care livrează. E o mare fierbere pentru locale, e o presiune fantastică, sunt abuzuri ieșite din comun.

PNL la Câmpulung e grup infracțional organizat. Am o suspiciune rezonabilă că sunt mulți dintre ei un grup infracțional organizat, coordonat de însăși ministrul Justiției. Ne hărțuiește prin instituțiile statului. Trebuie să ai niște avocați buni, pentru că e greu de demonstrat. Acuzațiile se demonstrează greu, ei sunt disperați și fac greșeli. Mie nu mi-e frică de nimeni și de nimic. E absolut incredibil, am colegi care cred că o să clacheze. Deja sunt prea multe, și lucrez cu avocați, pentru că e vorba de mai multe persoane, și la nivelul ăsta e foarte grav”, a spus Elena Lasconi.

Întrebată de jurnalistul Digi24 Anca Suciu, gazda emisiunii, dacă ar mai avea calitatea de jurnalist, ce întrebări i-ar pune lui Cătălin Drulă, Elena Lasconi a afirmat că nu a mai discutat cu acesta din noiembrie, pentru că are multă treabă la primăria pe care o conduce.

„Eu sunt în USR în calitate de coleg, nu de jurnalist. De ce să fac asta? Dumneavoastră ce curiozitate ați avea despre el? Eu nu am vorbit cu el din noiembrie, dar sunt 100% sigură că mă susține Cătălin Drulă. Nu știu ce să vorbim, eu am treabă la Câmpulung, nu știu ce am avea de vorbit.

Ce să vorbim? De ce este așa curios că nu vorbim? N-am fost niciodată genul care să se dea bine cu șeful. Am fost în echipă și au fost presiuni extraordinare la adresa mea”, a subliniat primarul municipiului Câmpulung.

