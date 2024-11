Ciolacu, despre presupusa relație cu Sorina Docuz: „Ne cunoaştem”. Ce spune despre gestul lui Ciucă de a-i divulga adresa

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a catalogat ca „mizerii” discuțiile din spațiul public despre o presupusă relație a sa cu Sorina Docuz, fosta soție a lui Robert Negoiţă. Premierul a spus că o cunoaște, dar a negat că ar fost vizitat acasă de ea. Totodată, el l-a atacat pe Nicolae Ciucă, după ce președintele PNL a făcut publică adresa vildei salei RA-APPS unde stă în calitate de prim-ministru. „Am o problemă, capacitatea domniei sale de a conduce un stat”, a spus Ciolacu despre Ciucă.

Marcel Ciolacu a negat sâmbătă, într-o emisiune la Prima TV, că ar avea o relaţie cu Sorina Docuz şi a precizat că o cunoaşte din 2016, este tot din Buzău şi a fost soţia lui Robert Negoiţă. Ciolacu a catalogat toate afirmaţiile apărute în spaţiul public pe acest subiect ca fiind „mizerii” şi a adăugat că aceasta nu este o luptă politică.

„Am lămurit relaţia mea cu doamna Docuz. Ne cunoaştem cred că din 2016. Foarte mult timp. Este din Buzău. A fost soţia unui coleg de-al meu, Robert Negoiţă. În ce vrem să transformăm această campanie electorală, această mizerie? Am lămurit lucrurile. Cred că e suficient. E o femeie care are doi copii mici. Eu sunt o vulnerabilitate pentru familia mea, pentru cei care mă cunosc. Lucrurile astea trebuie să înceteze la un moment dat. De ce fac eu rău unor oameni? Se duce la şedinţa copiilor, o astfel de discuţie se transmite. De ce facem asta? Nu înţeleg”, a declarat Marcel Ciolacu la Prima TV, potrivit News.ro.

El a negat că ar fi fost vizitat vreodată acasă de Sorina Docuz și spune că nu poate fi șantajat în această privință.

„Această mizerie? Asta e lupta politică? M-am uitat şi eu aseară la televizor, la aşa zisa luptă politică. Nu s-a vorbit de un proiect din programul oricărui partid de guvernare. Nu s-a vorbit de absolut nimic decât nişte atacuri suburbane. A ajuns preşedintele Partidului Naţional Liberal, preşedintele Senatului României, fostul şef al Armatei Române timp de 5 ani, ministru al Apărării într-o perioadă de război, a ajuns să dea adresa primului ministru la televizor? Dumneavoastră mă întrebaţi de Sorina Docuz, după o asemenea mizerie, eu nu înţeleg”, a mai afirmat preşedintele PSD.

Despre Ciucă: „Un gest care îl descalifică total”

Marcel Ciolacu a mai arătat că nu a crezut că Nicolae Ciucă poate să facă un astfel de gest (publicarea adresei premierului), care îl descalifică total pe liderul liberal.

„Eu nu am ajuns la cuţite (cu Nicolae Ciucă - n.r.). În primul rând, nu crede nimeni aşa ceva. În al doilea rând, dacă vă referiţi la ultima postare, eu n-am crezut că un om care a ajuns la acest nivel politic poate să facă un astfel de gest, să dea locuinţa şi adresa oficială a primului ministru al României, fiind preşedintele Senatului. Deja am o problemă, capacitatea domniei sale de a conduce un stat. Mă mir cum a condus cu o astfel de abordare funcţia de prim-ministru. O spun din tot sufletul şi fără să o fac cu răutate. Chiar am fost surprins. Nu cred că vreodată... (...) E un gest care îl descalifică total. E un gest pe care nu-l face nimeni în lume. Nu am auzit într-o ţară din Europa să se facă aşa ceva”, a declarat Marcel Ciolacu.

Despre vila din Aviatorilor: „Făceai un liceu întreg cu aceşti bani”

În privința vilei din Aviatorilor, despre care au circulat informaţii că ar putea fi atribuită preşedintelui Klaus Iohannis, premierul a declarat că s-ar fi putut construi un liceu cu banii investiți de RA-APPS în renovarea imobilului.

Ciolacu a susţinut că „destinaţia vilei a fost promovată în guvern, printr-un act trecut la confidenţial” în timpul Guvernului Ciucă.

„Acest lucru îl vom desecretiza. Sunt lucruri pe care le ştii, dar nu poţi să le spui. Astăzi ştim foarte clar cât s-a cheltuit până în acest moment la acea vilă - 14 milioane de lei. Nu ştiu întreg devizul. Dar până acum s-au cheltuit. Destinaţia vilei a fost promovată în guvern, printr-un act trecut la confidenţial”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a mai fost întrebat când a fost promovat acest act.

„În timpul guvernului Nicolae Ciucă, Guvernului României condus de Nicolae Ciucă. Eu nu am dreptul să spun şi nici nu am cerut acea hârtie. Eu nu am acest drept. Eu nu am dreptul să cer acea hârtie decât dacă o fac oficial, lucru pe care l-am făcut în timpul şedinţei de guvern, să pornească procedura de desecretizare a acelui document”, a mai transmis liderul PSD la Prima TV.

El consideră că ar trebui să recunoască faptul că acea vilă este pentru Klaus Iohannis cei care au semnat şi aprobat acel document.

„Să recunoască cei care au semnat şi cei care au aprobat. Faptul că şi dânsul... dacă este această destinaţie către preşedintele Iohannis şi dânsul în acest moment nu poate să spună în mod direct, dar ar fi putut când a pus presa prima oară întrebarea”, a adăugat Ciolacu.

El a menţionat că la acea vilă investiţia până în prezent a fost de aproximativ patru milioane de euro, dar că este „departe de a fi finalizată acea clădire, sunt nişte costuri imense”.

Ciolacu a fost întrebat dacă toate costurile vor ajunge la 7-8 milioane de euro, aşa cum a vehiculat presa.

„Nu ştiu. Vreţi să speculez? Nu cred că doriţi de la un prim-ministru să facă speculaţii. Doriţi lucruri concrete. Nu ştiu, fiindcă nu am văzut devizul final. Este imens. Făceai un liceu întreg cu aceşti bani”, a mai declarat preşedintele PSD.

El a precizat că nu l-ar deranja dacă preşedintele Iohannis ar rămâne la Vila Lac 1 şi după încheierea mandatului, pentru că nu doreşte să locuiască acolo.

„Dacă ne-am obişnuit să ştim adresa unde stă premierul, unde stă preşedintele... nu am nicio problemă să stau şi într-un apartament. (...) O să aveţi o surpriză. Sper că de această dată plăcută. (...) Eu nu mă simt un om ameninţat. Nu am apartament personal în Bucureşti, nici fiul meu nu are... L-am învăţat acest lucru, nu ştii unde te duce viaţa. Tinerii aşa şi gândesc. Nu se leagă de lucruri cu toate că noi suntem un popor care avem vreo 93% proprietari. De aceea şi merg aşa de bine magazinele de bricolaj pentru că toată lumea mai renovează ceva la casă şi o mai aranjează, dar în ţările dezvoltate economic, abordarea e cu totul altă fiindcă este această mobilitate în funcţie de provocările pe care le ai în cursul vieţii”, a mai afirmat Marcel Ciolacu.

