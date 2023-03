Fostul fotbalist Florin Bratu s-a alăturat Campaniei “Avem același sânge”: Este nevoie de sânge, iar eu am răspuns prezent

Cea mai mare nevoie de sânge în România este pentru pacienții care ajung în spitalele din București-Ilfov. Doar jumătate din solicitările celor peste 60 de spitale către Centrul de Transfuzie sunt rezolvate. Pentru bolnavi, asta înseamnă amplificarea suferinței și teama că orice zi în care așteaptă le pune viața în pericol. Pentru ei, Digi24 îi cheamă pe toți cei care vor să facă un bine să se alăture campaniei “Avem același sânge”, pe 17 martie, la Complexul Sportiv de Natație Otopeni.

Fostul fotbalist Florin Bratu s-a alăturat apelului însă de dimineață:

Florin Bratu, fost fotbalist: Am simțit emoție imediat ce am intrat aici. Am văzut foarte mulți oameni, mă bucură solidaritatea aceasta. Este nevoie de sânge la nivel național, iar eu am răspuns prezent. Am făcut-o și în trecut, o fac și acum, pentru că sunt foarte muți oameni în suferință. Au nevoie de noi, au nevoie de energia noastră, iar prin acest lucru le arătăm solidaritate și să suntem alături de ei”, a spus Florin Bratu.

